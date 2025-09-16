Με Ροντινέι κόντρα στην Πάφο ο Ολυμπιακός! (pic)

Ο Ροντινέι ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν και βρίσκεται κανονικά στην αποστολή του Ολυμπιακού ενόψει της «πρεμιέρας» της League Phase του Champions League κόντρα στην Πάφο (17/9, 19:45).

Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους ενόψει της επικείμενης αναμέτρησης με την Πάφο στο Φάληρο για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League (17/9, 19:45) και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωστοποίησε την αποστολή της ομάδας του.

Ο Βάσκος τεχνικός συμπεριέλαβε κανονικά σε αυτήν τον Ροντινέι, ο οποίος φέρεται να ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν τις τελευταίες ημέρες.

Στην αποστολή του Ολυμπιακού συμπεριλήφθηκαν και οι νεαροί πορτιέρε, Κουράκλης και Έξαρχος, καθώς ο Κωνσταντής Τζολάκης είναι τιμωρημένος και ο Πασχαλάκης αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού στο ματς με την κυπριακή ομάδα.

Επίσης, εκτός έμειναν οι τραυματίες Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και Ζέλσον Μαρτίνς οι οποίοι θα κάνουν αγώνα... δρόμου για να προλάβουν το ντέρμπι της Κυριακής (21/9) κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Έξαρχος, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.