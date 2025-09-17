Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη μάχη για ανερχόμενο «αστέρι» του Βελγίου

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κινείται δυναμικά στη μεταγραφική αγορά, μπαίνοντας στη διεκδίκηση του Τζόρτι Μόκιο του Άγιαξ.

Ο 17χρονος Βέλγος έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον κορυφαίων συλλόγων, με Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ και Τσέλσι να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.

Ο Μόκιο, που ήδη μετράει 22 συμμετοχές με τον «Αίαντα», ξεχωρίζει για την ευχέρεια με την μπάλα, την ικανότητά του να «σπάει» το πρέσινγκ με πάσες αλλά και για την αμυντική του συνέπεια.

Παρά το συμβόλαιό του μέχρι το 2027, μια πρόταση γύρω στα 30 εκατομμύρια ευρώ θα μπορούσε να κάνει τομ Άγιαξ να σκεφτεί την πώληση.

Με τη Γιουνάιτεντ να αναζητά εναλλακτικές λόγω της αβεβαιότητας γύρω από τον Κόμπι Μέινου και με τις τιμές άλλων στόχων να «εκτοξεύονται», ο Μόκιο φαντάζει μια προσιτή αλλά και ελπιδοφόρα επιλογή για το μέλλον σύμφωνα με τα αγγλικά δημοσιεύματα.