Η αποστολή της ομάδας Νέων του Ολυμπιακού ενόψει Πάφου

Το πρώτο τους ευρωπαϊκό παιχνίδι για τη League Phase του UEFA Youth League δίνουν την Τετάρτη (17/09, 13:30) οι Νέοι του Ολυμπιακού, υποδεχόμενοι την Πάφο στο Ρέντη.

Η Κ19 του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του UEFA Youth League το 2024, αλλά και την περσινή πορεία μέχρι τα προημιτελικά της διοργάνωσης έχει ανεβάσει κατακόρυφα τον πήχη και θέλει και τη φετινή σεζόν να κάνει μία εξαιρετική πορεία στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης ο νέος προπονητής της ομάδας, Γιώργος Σίμος, έκανε γνωστά τα ονόματα που θα απαρτίζουν την «ερυθρόλευκη» αποστολή.

Αναλυτικά: Αρσενικός, Καμπαγιοβάνης, Νικολαΐδης, Σιώζιος, Μίλισιτς, Θεοδωρίδης, Τζαμαλής, Καρκατσάλης, Ρολάκης, Νουχάι, Κότσαλος, Λάνα, Φίλης, Χάμζα, Φράγκος, Αλαφάκης, Βασιλακόπουλος, Τρικαλιώτης, Φλούδας, Αγγελάκης, Λιατσικούρας, Κολοκοτρώνης, Κορτές, Χριστοδουλόπουλος.