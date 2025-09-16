«Τρέλα» για την Εθνική και εκτός έδρας: Ελληνικό Sold out για το ματς κόντρα στη Δανία!

Ξανά στο πλευρό της Εθνικής θα βρίσκονται οι Έλληνες φίλαθλοι, οι οποίοι σχεδόν ένα μήνα πριν το ματς με τη Δανία στην Κοπεγχάγη (12/10), εξάντλησαν τα εισιτήρια που είχαν διατεθεί.

Είτε παίζει εντός είτε εκτός έδρας, η Εθνική του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει τον κόσμο στο πλευρό της, με τους Έλληνες φιλάθλους δίνουν δυναμικό «παρών» και να πραγματοποιούν χαμό και στην Κοπεγχάγη!

Συγκεκριμένα, ένα μήνα πριν το εκτός έδρας ματς με τους Δανούς, οι φίλοι της Εθνικής εξάντλησαν τα 2.000 εισιτήρια που είχαν διατεθεί από την Ομοσπονδία της Δανίας, κάνοντας ακόμη ένα ελληνικό sold out.

Έτσι, η Εθνική θα έχει ξανά πλάι της τους οπαδούς της με στόχο το μεγάλο «διπλό» στη Δανία, το οποίο θα τη φέρει ξανά σε τροχιά πρόκρισης στο Μουντιάλ 2026.