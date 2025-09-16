MENU
Τρομερό «σόλο» του Ελ Χατζ και 2-0 για την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ! (vid)

Η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ προηγείται πλέον με 2-0 απέναντι στην Αϊντχόφεν μετά από τρομερή προσωπική ενέργεια του Ελ Χατζ στο 39΄.

Δείτε παρακάτω το τέρμα του Ελ Χατζ:

