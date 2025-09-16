ΟΦΗ: Με Βούκοτιτς αλλά χωρίς Φούντα κόντρα στην Καβάλα

Στην αποστολή του ΟΦΗ για πρώτη φορά συμπεριλήφθηκε ο Ίλια Βούκοτιτς, στο πλαίσιο της αναμέτρησης του κυπέλλου Ελλάδας Betsson κόντρα στην Καβάλα, με τον Μίλαν Ράσταβατς ωστόσο να μην μπορεί να υπολογίζει στον Ταξιάρχη Φούντα.

Αναλυτικά η ενημέρωση του ΟΦΗ:

Με τον Ilija Vukotic να συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά στην αποστολή, η ομάδα μας ολοκληρωσε την προετοιμασία της ενόψει του αυριανού (17/9) αγώνα με την Καβάλα, για την 1η αγωνιστική της League phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

O Milan Rastavac επέλεξε για την 23μελή αποστολή τους: Χριστογεώργο, Λίλο, Κατσίκα, Μαρινάκη, Gonzalez, Lewis, Χατζηθεοδωρίδη, Καινουργιάκη, Λαμπρόπουλο, Κωστούλα, Krizmanic, Vukotic, Καραχάλιο, Αποστολάκη, Ανδρούτσο, Bainovic, Neira, Φαϊτάκη, Shengelia, Nuss, Θεοδοσουλάκη, Rakonjac, Salcedo.

Εκτός έμειναν οι Φούντας, Χριστόπουλος, Καλαφάτης, Zanelatto, Χνάρης, Κουτσουπιάς, Λαγουδάκης και Κοντεκάς (διεθνής).