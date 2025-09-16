Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ ανοίγει το σκορ με πέναλτι σε βάρος της Αϊντχόφεν! (vid) 16-09-2025 20:13 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ PSV Eindhoven Union SG 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES H Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ άνοιξε το σκορ κόντρα στην Αϊντχόφεν μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πρόμις, μόλις στο 9ο λεπτό του αγώνα, για την πρεμιέρα του Champions League. Δείτε το τέρμα του Πρόμις: Μας πάγωσε με το καλημέρα: Η νέα ελληνική σειρά με το all star καστ που μας έκανε να νοσταλγήσουμε το «Αρχελάου 5» menshouse.gr Εάν ερχόταν ο Μπάνζα που ήθελε ο Βιτόρια... menshouse.gr Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Το κίνητρο του Τάιλερ Ρόμπινσον που το FBI θεωρεί ότι τον ώθησε να πατήσει τη σκανδάλη instanews.gr Τρόμαξε ο Αλέξης Τσίπρας με το 25% instanews.gr Για πολύ υψηλά IQ: Εάν λύσεις τον αστυνομικό γρίφο που δυσκολεύει και το FBI, τότε είσαι γεννημένος ντετέκτιβ menshouse.gr Μετά τον Βιτόρια: Οι δύο επιλογές του Παναθηναϊκού για μια λύση - ηλεκτροσόκ! menshouse.gr Η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ ανοίγει το σκορ με πέναλτι σε βάρος της Αϊντχόφεν! (vid) SHARE