Ο νέος «Γιαμάλ» της Μπαρτσελόνα

Στη La Masia, ξεχωρίζει ένα νέο ταλέντο που ήδη τραβάει τα βλέμματα των σκάουτερ και των φιλάθλων.

Ο Ντέστινι Κοσίσο, είναι μόλις 11 ετών και έχει ήδη γράψει τη δική του ιστορία με τα γκολ.

Ο μικρός της Μπαρτσελόνα έχει σκοράρει 145 γκολ σε 52 παιχνίδια, αριθμός που μοιάζει σχεδόν απίστευτος για την ηλικία του.

Η ικανότητά του να βρίσκει χώρο, να διαβάζει το παιχνίδι και να τελειώνει τις φάσεις έχει προκαλέσει συγκρίσεις με τον Λαμίν Γιαμάλ τον ταλαντούχο επιθετικό που ήδη κάνει αίσθηση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Οι προπονητές της La Masia μιλούν με ενθουσιασμό για την ωριμότητα και την πειθαρχία του Kosiso, τονίζοντας ότι πέρα από τα τεχνικά του προσόντα, διαθέτει και την νοοτροπία που χρειάζεται ένας μεγάλος παίκτης για να φτάσει στην κορυφή.