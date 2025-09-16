Ιβς Βαντερχέγκε στο SDNA: «Σκόρερ, ντριμπλαδόρος και με φανταστικά σουτ ο Κοϊτά»

Ο Βέλγος κόουτς κι άλλοτε προπονητής του Αμπουμπακαρί Κοϊτά στη Γάνδη και την Κόρτραϊκ, βγάζει το…καπέλο στον 26χρονο εξτρέμ της ΑΕΚ.

Οι εξαιρετικές επιδόσεις του Αμπουμπακάρι Κοϊτά με τη φανέλα της ΑΕΚ στο ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περιόδου, «ταξιδεύουν» και στο Βέλγιο εκτός από την ιδιαίτερη πατρίδα του (Μαυριτανία).

Λογικό κι αναμενόμενο δεδομένου πως ο 26χρονος εξτρέμ πριν από το ταξίδι στην Ελλάδα για λογαριασμό της Ένωσης, «όργωσε» τα βελγικά γήπεδα.

Το SDNA έπειτα απ΄τον ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής Μαυριτανίας, Άριτζ Λόπεζ Γκαράι, εντόπισε και τον άλλοτε προπονητή του στη Γάνδη και την Κόρτραϊκ, Ιβς Βαντερχέγκε.

«Ο Κοϊτά είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος πρώτα απ' όλα,. Έχει αναπτύξει τα ταλέντα του και σίγουρα μπορεί να είναι πολύ σημαντική μονάδα για μια ομάδα…» τόνισε αρχικά ο Βέλγος προπονητής και πρόσθεσε:

«Σκοράρει, έχει ατομικές ντρίμπλες και φανταστικά σουτ και με τα δύο πόδια!. Είναι επίσης πολύ κοινωνικός άνθρωπος. Όλοι σε μια ομάδα τον συμπαθούν. Είναι πολύ ανοιχτός και πάντα γελάει».