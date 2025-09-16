Ολυμπιακός προς τους φιλάθλους του: «Προστατεύουμε το σπίτι μας!»

Με ανακοίνωση της η ΠΑΕ Ολυμπιακός κάλεσε όλους τους φίλους της ομάδας που θα βρεθούν στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την πρεμιέρα του Champions League το βράδυ της Τετάρτης (17/9, 19:45) κόντρα στην Πάφο, να «προστατεύσουν» το γήπεδο.

Η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Φίλαθλοι του Ολυμπιακού,

Η ομάδα μας επιστρέφει στο Champions League, στην κορυφαία διασυλλογική ευρωπαϊκή διοργάνωση, εκεί όπου ανήκει.

Το βράδυ της Τετάρτης (17/9, 19:45) αντιμετωπίζει την ΠΑΦΟ στο «Γ. Καραϊσκάκης», το οποίο θα αποτελέσει ξανά τη δύναμή μας. Το γήπεδό μας είναι το σπίτι του Ολυμπιακού, το φρούριό μας. Γι’ αυτό είναι καθήκον όλων μας να το προστατεύσουμε.

Η χρήση καπνογόνων και λέιζερ, η ρίψη αντικειμένων και η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο έως και μισή ώρα μετά τη λήξη του αγώνα, μπορούν να επιφέρουν βαριές τιμωρίες που θα πλήξουν την ήδη υπότροπη ομάδα μας, όπως το κλείσιμο των θυρών από όπου θα έχει προέλθει η παραβατική συμπεριφορά. Κρατάμε τις εισόδους και τις σκάλες του γηπέδου ελεύθερες.

Ας μη δώσουμε σε κανέναν το δικαίωμα να μας στερήσει τη δυναμική που μας χαρίζει η παρουσία σας στις εξέδρες.

Στηρίζουμε τον Ολυμπιακό μας με φωνή, παλμό και πάθος.

Όλοι μαζί για τη νίκη, όλοι μαζί για τον Θρύλο!».