Κέιν: «Έτοιμοι να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα στην Allianz Arena»

Η πρωταθλήτρια Γερμανίας Μπάγερν Μονάχου μπαίνει στον εναρκτήριο αγώνα της League phase του Champions League εναντίον της Τσέλσι στο Μόναχο (17/9, 22:00) γεμάτη αυτοπεποίθηση, δήλωσε (16/9) ο Χάρι Κέιν.

«Ένας σύλλογος όπως η Μπάγερν περιμένει πάντα να κερδίζει κάθε διοργάνωση. Δεν θα έλεγα ότι είμαστε αουτσάιντερ, παρόλο που παίζουμε εναντίον των καλύτερων ομάδων στην Ευρώπη», δήλωσε ο Κέιν σε συνέντευξη Τύπου όταν ρωτήθηκε για το σχόλιο του πρώην προέδρου και μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Μπάγερν, Ούλι Χένες, ο οποίος είχε τοποθετηθεί πριν λίγες ημέρες σχετικά.

«Τώρα ξεκινάει ένα μακρύ ταξίδι, ελπίζω μέχρι τον Μάιο. Δεν θέλω να κοιτάζω πολύ μακριά για τη νίκη. Θέλουμε να είμαστε όσο το δυνατόν ψηλότερα στον πίνακα της φάσης του πρωταθλήματος. Όλα ξεκινούν αύριο», είπε.

«Είμαστε έτοιμοι να νικήσουμε οποιαδήποτε ομάδα στην Allianz Arena. Νιώθουμε πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Αν θέλουμε να νικήσουμε την Τσέλσι, πρέπει να αποδώσουμε στο μέγιστο. Θα είναι ένα δύσκολο και σπουδαίο παιχνίδι. Η Τσέλσι τα πήγε πολύ καλά στο Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων και αυτή τη στιγμή στην Premier League».

Η Μπάγερν δεν έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη από την τελευταία φορά που κατέκτησε τον τίτλο το 2020, ξεπερνώντας τα προημιτελικά μόνο μία φορά στις τελευταίες πέντε σεζόν.