Με Λαρουσί, ψυχολογία και στο «Ζηρίνειο» κόντρα στον Αστέρα AKTOR η Κηφισιά

Στην αποστολή της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο βρίσκεται για πρώτη φορά o άλλοτε παίκτης της Λίβερπουλ, ενώ για λόγους ξεκούρασης «κόπηκαν» οι Χουχούμης-Αντόνισε, αλλά και ο τραυματίας από την πρεμιέρα της «SL1», Ζέρσον Σόουζα.

Ιστορικής σημασίας ο αγώνας της Κηφισιάς κόντρα στον Αστέρα AKTOR, καθώς θα λάβει χώρα στη φυσική έδρα του συλλόγου, στο ανακαινισμένο «Ζηρίνειο» (17/9, 15:00).

Φυσικά, θα γίνει στο πλαίσιο του νέου format στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson με League Phase, όπου η ομάδα των βορείων προαστίων επιθυμεί να δώσει συνέχεια στις νίκες.

Αναλυτικά, η αποστολή που επέλεξε ο Σεμπαστιάν Λέτο:

Ξενόπουλος, Ρόμπερτς, Ραμίρες, Σιμόν, Μποτία, Πέτκοφ, Ούγκο Σόουζα, Πόκορνι, Λαρουσί, Σμπώκος, Πόμπο, Εμπό, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνιες, Ντίας, Ρούμπεν Πέρεθ, Εσκιβέλ, Κωνσταντακόπουλος, Τζίμας, Τετέι, Παντελίδης, Πατήρας, Μουσιόλικ, Χριστόπουλος.