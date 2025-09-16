Καρσέδο: «Ανυπομονούμε για το ματς με τον Ολυμπιακό, χαίρομαι που θα συναντήσω τον Μεντιλίμπαρ»

Ο προπονητής της Πάφου, Χουάν Κάρλος Καρσέδο, αναφέρθηκε στην αναμέτρηση της ομάδας του κόντρα στον Ολυμπιακό για την «πρεμιέρα» του Champions League.

Αναλυτικά όσα είπε στην Συνέντευξη Τύπου:

«Είναι ένας μεγάλος αγώνας. Κοιτάζουμε και περιμένουμε το παιχνίδι, δουλέψαμε σκληρά την σεζόν. Τ’ όνειρο γίνεται πραγματικότητα, είμαστε εδώ. Περιμένουμε αυτό το παιχνίδι πολύ καιρό, θα προσπαθήσουμε να δείξουμε πόσο έτοιμοι είμαστε. Όλοι ανυπομονούμε για αύριο για να παίξουμε σε αυτό το υψηλό επίπεδο».

Για το ότι η Πάφος παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο και αν θα κάνει το ίδιο αύριο: «Έχουμε το πλάνο μας, δεν αλλάζουμε πολλά. Οι παίκτες ξέρουν τι να κάνουν, θα προσπαθήσουμε να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο».

Για το αν θεωρεί ότι είναι πιο σημαντικό το ματς από πλευράς βαθμολογίας: «Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό και όλα θα είναι δύσκολα για εμάς. Θέλαμε να είμαστε εδώ και είμαστε χαρούμενοι».

Για τον Ολυμπιακό και τον Μεντιλίμπαρ: «Συναντηθήκαμε πολλές φορές όταν ήμουν μαζί με τον Έμερι. Είμαι χαρούμενος που θα τον συναντήσω ξανά».

Για την πίεση ψηλά που χρησιμοποιεί ο Μεντιλίμπαρ: «Στο μοντέρνο ποδόσφαιρο όλοι ξέρουμε πως παίζουν οι ομάδες. Έχει ίδια προσέγγιση με αυτή που είχαμε με τον Έμερι».