Στη... βιτρίνα του Κυπέλλου η νέα γενιά του ΠΑΟΚ - Τι ζήτησε ο Λουτσέσκου

Το φετινό Κύπελλο διαφέρει σημαντικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ενισχύοντας το ρόλο των νεαρών Ελλήνων ποδοσφαιριστών - Τι ισχύει με τον ΠΑΟΚ και τι ζήτησε ο Ραζβάν Λουτσέσκου από την ομάδα του.

Γνωστή έγινε η αποστολή του ΠΑΟΚ για τη Λιβαδειά, με τον Ρουμάνο τεχνικό να μην υπολογίζει δεδομένα τους Κωνσταντέλια - Ντεσπόντοφ, αλλά και τους Παβλένκα, Λόβρεν, Οζντόεφ και Γιακουμάκη για λόγους αποφόρτισης.

Παρά τις απουσίες, ο Λουτσέσκου ζήτησε απόλυτη συγκέντρωση και σοβαρότητα απ΄όλους, επισημαίνοντας πως το νέο φορμάτ δεν αφήνει περιθώρια... εφησυχασμού και πως ο Λεβαδειακός, υπό τις οδηγίες του Νίκου Παπαδόπουλου, έχει αποδείξει πως είναι μία υπολογίσιμη δύναμη και άκρως οργανωμένη ομάδα.

Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να γίνει σαφές πως η ΕΠΟ έχει θεσπίσει κανονισμό που αφορά τη συμμετοχή νεαρών ποδοσφαιριστών σε όλα τα παιχνίδια της διοργάνωσης. Κάθε ομάδα υποχρεούται να έχει στην αρχική της ενδεκάδα έναν παίκτη γεννημένο το 2004 ή αργότερα, ο οποίος πρέπει να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική Ελλάδας.

Η παρουσία του είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και σε περίπτωση παράτασης, ενώ αν αντικατασταθεί, αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ποδοσφαιριστή που πληροί τα ίδια κριτήρια. Η μόνη εξαίρεση στον κανόνα ισχύει εφόσον ο συγκεκριμένος παίκτης αποβληθεί με κόκκινη κάρτα. Η οδηγία αυτή αφορά τη σύνθεση των 11άδων σε όλα τα ματς της διοργάνωσης.

Στην 21μελή αποστολή του ΠΑΟΚ βρίσκονται τρία ονόματα που μεγάλωσαν... παρέα στο PAOK Academy, με ελάχιστους μήνες να χωρίζουν τους Χατσίδη, Μύθου και Μπέρδο. Χαρακτηριστικό είναι πως τα τρία «αετόπουλα» της αποστολής είναι γεννημένα αρκετά... μετά από ότι αναφέρει ο κανονισμός, με τον Χατσίδη να είναι το 2006, τον Μύθου το 2007 και τον Μπέρδο το 2008, στην δεύτερη συνεχόμενή του αποστολή με την πρώτη ομάδα.

Εκτός από τον αυριανό (17/9) αγώνα στη Λιβαδειά, κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και στους τρεις υπόλοιπους της League Phase για τον Δικέφαλο και τα παιχνίδια με την ΑΕΛ, τη Μαρκό αλλά και το ντέρμπι με τον Άρη.

Πέραν των τριών «παιδιών» που βρίσκονται στην αποστολή του ΠΑΟΚ και θα ταξιδέψουν στην πόλη της Βοιωτίας, στο ηλικιακό... γκρουπ που «απαιτεί» η διοργανώτρια αρχή, βρίσκονται και οι Μοναστηρλής, Μπαταούλας, Κωττάς, οι οποίοι αγωνίστηκαν χθες (15/9) με τον ΠΑΟΚ Β και αποτελούν «κομμάτι» και της ανδρικής ομάδας.