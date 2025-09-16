Γκουαρντιόλα: «Δεν θέλω να με θυμούνται, θέλω να με ξεχάσουν οι άνθρωποι»

«Δεν θέλω να με θυμούνται, θέλω να με ξεχάσουν οι άνθρωποι». Αυτή είναι η απάντηση που έδωσε ο Πεπ Γκουαρντιόλα σε φίλαθλο στον λογαριασμό TikTok του TNT Sports, ο οποίος τον ρώτησε πως θα ήθελε να τον θυμούνται στον κόσμο του ποδοσφαίρου μετά την αποχώρησή του.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα είναι προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι εδώ και εννέα χρόνια και το συμβόλαιό του λήγει το 2027.



Ο Καταλανός προπονητής έχει κερδίσει τουλάχιστον 40 τρόπαια στην καριέρα του, με Μπαρτσελόνα, Μπάγερν Μονάχου και Μάντσεστερ Σίτι, συμπεριλαμβανομένων τριών τίτλων Champions League. Ωστόσο, δεν θεωρεί τον εαυτό του τον καλύτερο προπονητή στην ιστορία του ποδοσφαίρου:

«Ίσως ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον άξιζε περισσότερο αυτή τη διάκριση, επειδή ήταν ο καλύτερος όσον αφορά τους τίτλους», είπε. Ο Σκωτσέζος κέρδισε συνολικά 49 τρόπαια, μεταξύ Αμπερντίν και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η περασμένη σεζόν ήταν μια από τις χειρότερες της καριέρας του Γκουαρντιόλα: «Πάντα ήξερα πώς να αλλάξω τα πράγματα όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, αλλά αυτή τη σεζόν δεν μπόρεσα», παραδέχθηκε ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι σε συνέντευξή του στο DAZN.

«Αν είχα αυτή τη σεζόν στην Ισπανία, τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο, δεν θα ήμουν πια προπονητής. Η Μπαρτσελόνα ή η Ρεάλ Μαδρίτης θα με είχαν απολύσει, αλλά αυτό δεν συζητήθηκε καν εδώ», πρόσθεσε.

Στις 21 Νοεμβρίου 2024, οι «Πολίτες» ανανέωσαν επίσημα το συμβόλαιό τους μέχρι τις 30 Ιουνίου 2027.