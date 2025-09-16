Λανουά: «Ο Παπαπέτρου έπρεπε να αφήσει το προφανές πλεονέκτημα στο Λεβαδειακός - ΑΕΚ» (vid)

Τις φάσεις της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League σχολίασε ο Στεφάν Λανουά, με τον Γάλλο αρχιδιαιτητή να αναφέρεται στην κομβική φάση του Λεβαδειακός - ΑΕΚ.

Τις «φωνές» του Λεβαδειακού δικαίωσε ο Στεφάν Λανουά, αναλύοντας τις φάσεις της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Συγκεκριμένα, ο Γάλλος αρχιδιαιτητής μίλησε για τη φάση του ματς των Βοιωτών με την ΑΕΚ, όπου οι γηπεδούχοι σκόραραν στη συνέχεια, ενώ το ματς ήταν ακόμη στο 0-0, λέγοντας πως ο Παπαπέτρου έπρεπε να αφήσει το «προφανές» όπως χαρακτήρισε πλεονέκτημα και τη φάση να εξελιχθεί.

«Σε αυτή την περίπτωση ο διαιτητής πρέπει να περιμένει για να αφήσει ένα προφανές πλεονέκτημα. Υπενθυμίζουμε στους διαιτητές να καθυστερούν το σφύριγμα για να δίνουν την ευκαιρία στις ομάδες να σκοράρουν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Στεφάν Λανουά μίλησε για το ματς του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ και την κόκκινη κάρτα που αρχικά σωστά δέχθηκε ο τερματοφύλακας των Κρητικών για το μαρκάρισμα και στη συνέχεια επίσης σωστά πήρε πίσω το VAR, καθώς αποδείχθηκε πως υπήρχε οφσάιντ στην αρχή της φάσης.

Τέλος, ο Γάλλος μίλησε επίσης για ένα πέναλτι που δεν δόθηκε υπέρ του Βόλου στο εκτός έδρας ματς με τον Παναιτωλικό, ενώ σχολίασε και μία φάση από το Αστέρας - ΑΕΛ.