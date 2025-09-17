Αμορίμ: Το χειρότερο ποσοστό νικών στη Γιουνάιτεντ μετά τον Β’ Παγκόσμιο

Τα νούμερα είναι αμείλικτα για τον Ρούμπεν Αμορίμ. Ο Πορτογάλος τεχνικός καταγράφει το χειρότερο ποσοστό νικών από κάθε προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Αμορίμ για την ακρίβεια, έχει κερδίσει μόλις 36,2% των αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στην Premier League το ποσοστό του πέφτει ακόμα περισσότερο, στο 25,8%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Sky Sports, έτσι διαμορφώνεται η λίστα με τους χαμηλότερους win percentages.

Αμορίμ: 36.2%

ΜακΓκίνες: 36.8%

Ο’Φάρελ: 37.0%

Σέξτον: 40.3%

Ντόχερτι: 46.9%

Άτκινσον: 50.0%

Μπάσμπι: 52.4%

Φαν Χάαλ: 52.4%

Μόγιες: 52.9%

Σόλσκιερ: 54.2%

Τεν Χαγκ: 54.7%

Μουρίνιο: 58.3%

Φέργκιουσον: 59.7%

Ο κλοιός στο «Όλντ Τράφορντ» στενεύει για τον Αμορίμ, καθώς τα αποτελέσματα δεν δικαιώνουν την εμπιστοσύνη που του δείχνει η διοίκηση.