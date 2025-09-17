Αμορίμ: Το χειρότερο ποσοστό νικών στη Γιουνάιτεντ μετά τον Β’ Παγκόσμιο

Ο Αμορίμ για την ακρίβεια, έχει κερδίσει μόλις 36,2% των αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στην Premier League το ποσοστό του πέφτει ακόμα περισσότερο, στο 25,8%.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Sky Sports, έτσι διαμορφώνεται η λίστα με τους χαμηλότερους win percentages.
Αμορίμ: 36.2%
ΜακΓκίνες: 36.8%
Ο’Φάρελ: 37.0%
Σέξτον: 40.3%
Ντόχερτι: 46.9%
Άτκινσον: 50.0%
Μπάσμπι: 52.4%
Φαν Χάαλ: 52.4%
Μόγιες: 52.9%
Σόλσκιερ: 54.2%
Τεν Χαγκ: 54.7%
Μουρίνιο: 58.3%
Φέργκιουσον: 59.7%
Ο κλοιός στο «Όλντ Τράφορντ» στενεύει για τον Αμορίμ, καθώς τα αποτελέσματα δεν δικαιώνουν την εμπιστοσύνη που του δείχνει η διοίκηση.