Ντιβέεφ: «Μόλις είδα στα ΜΜΕ ότι ο Νίκολιτς φεύγει από την ΤΣΣΚΑ είπα "Δεν μπορεί να συμβεί αυτό"»!

Ο διεθνής Ρώσος κεντρικός αμυντικός της ΤΣΣΚΑ Μόσχας Ιγκόρ Ντιβέεφ αποκάλυψε το πως έμαθε αρχές Ιουνίου για την απόφαση του Μάρκο Νίκολιτς να φύγει από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και να μετακομίσει στην ΑΕΚ!

Ο 25χρονος άσος, που υπό τις οδηγίες του Σέρβου τεχνικού κατέκτησε πέρυσι το Κύπελλο Ρωσίας, μίλησε στο RB Sport για την στιγμή που διάβασε στα ΜΜΕ τις εξελίξεις και την πρόθεση του Νίκολιτς να εξαγοράσει το συμβόλαιο του για να φύγει από τους Μοσχοβίτες, σημειώνοντας:

«Η σύζυγός μου κι εγώ ήμασταν στην Ιταλία, καθισμένοι σε ένα εστιατόριο. Αρχικά, είδα μια πληροφορία από τα ΜΜΕ ότι ο Μάρκο φεύγει από την ΤΣΣΚΑ. Ήμουν σοκαρισμένος! Είπα στη γυναίκα μου: "Δεν μπορεί να γίνει"! Και δύο μέρες αργότερα, ανακοίνωσαν επίσημα την αποχώρησή του. Η πρώτη αντίδραση; Φυσικά, ήμουν απλώς σοκαρισμένος. Δεν κατάλαβα γιατί συνέβη...», δήλωσε ο Ντιβέεφ ο οποίος πέρυσι ήταν βασικότατος με τον Νίκολιτς έχοντας 36 συμμετοχές, ενώ φέτος ήδη μετρά 9 παιχνίδια.