Χάρβεϊ Έλιοτ: «Πικάρισμα» στο Γκούντισον Παρκ

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός, που αγωνίζεται δανεικός από τη Λίβερπουλ στη Βίλα, δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και απάντησε με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο.
Με τη λήξη του αγώνα, ο Έλιοτ γύρισε προς την εξέδρα των γηπεδούχων και σήκωσε τα δάχτυλά του σχηματίζοντας το «3» και το «0», μια ξεκάθαρη αναφορά στα 30 χρόνια χωρίς τρόπαιο που μετράει η Έβερτον.
Η κίνησή του έγινε γρήγορα viral στα social media, με τους φίλους της Λίβερπουλ να αποθεώνουν τον 21χρονο άσο και να σχολιάζουν «μια φορά Κόκκινος, πάντα Κόκκινος».