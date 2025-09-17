Μπαλοτέλι: «Ο ρατσισμός κατέστρεψε την καριέρα μου, δεν είμαι φαν του Κριστιάνο»

Ακόμη ο Μάριο Μπαλοτέλι ανέφερε πως δεν μπορεί να βάλει στην ίδια συζήτηση με τους Μέσι, Ρονάλντο και Ροναλντίνιο τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ιταλός στράικερ:
«Για να είμαι ειλικρινής, ποτέ δεν ήμουν μεγάλος θαυμαστής του Κριστιάνο Ρονάλντο.
Προτιμώ μπαλαδόρους όπως ο Μέσι, ο Ανρί, ο Ροναλντίνιο, ο Ρονάλντο ο Βραζιλιάνος αντί για τον Κριστιάνο».
Σχετικά με το πώς ο ρατσισμός επηρέασε την καριέρα του και το πώς τον άφησε εκτός από το να είναι συμπαίκτης με τον Μέσι ή τον Ρολάντο.
«Ο ρατσισμός κατέστρεψε την καριέρα μου. Αν δεν υπήρχε ο ρατσισμός, θα ήμουν στο ίδιο επίπεδο με τον Ρονάλντο και τον Μέσι, γιατί έχω αυτό το ταλέντο».