Η Κροτόνε βρίσκεται υπό δικαστικό έλεγχο για διείσδυση της μαφίας στον σύλλογο

Η Κροτόνε, ομάδα της τρίτης κατηγορίας στην Ιταλία, τέθηκε υπό δικαστική διαχείριση για ένα χρόνο, καθώς η αστυνομία βρήκε «επαρκή στοιχεία» για διάχυτη διείσδυση της Μαφίας, όπως δήλωσαν (16/9) οι εισαγγελείς.

Η Κροτόνε, που εδρεύει στη νότια περιοχή της Καλαβρίας, έδρα της ισχυρής μαφίας «Ντραγκέτα», βρίσκεται στην 7η θέση του 3ου ομίλου της Serie C, με 5 βαθμούς σε 4 αγώνες.

Έπαιξε στο κορυφαίο πρωτάθλημα Serie A για δύο συνεχόμενες σεζόν πριν από σχεδόν 10 χρόνια, και μία ακόμη φορά το 2020-2021.

Ο σύλλογος μετά την απόφαση θα συνεχίσει τις αθλητικές του δραστηριότητες, αλλά υπό την επίβλεψη δικαστικά διορισμένων διαχειριστών.

Η εισαγγελία της πόλης Καταντζάρο ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η Κροτόνε «έχει υποβληθεί, κατά την τελευταία δεκαετία, άμεσα ή τουλάχιστον έμμεσα, σε συνθήκες εκφοβισμού και υποδούλωσης από μέλη των τοπικών φατριών Ντραγκέτα».

Η τοπική μαφία είχε, ειδικότερα, διεισδύσει στις λειτουργίες ασφαλείας και έκδοσης εισιτηρίων του συλλόγου, και το δικαστικό καθεστώς αναμένεται να βοηθήσει στην επαναφορά των οικονομικών δραστηριοτήτων του σε μια νόμιμη πορεία, ανέφεραν οι εισαγγελείς.