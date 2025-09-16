Χωρίς τέσσερις κόντρα στον Άρη ο Παναιτωλικός

Ο Γιάννης Πετράκης μετρά σημαντικές απώλειες στην άμυνα, ενώ περιμένει να μπει σε φουλ ρυθμούς ο νεαποκτηθείς Τσούρα.

Χωρίς τους Απόστολο Αποστολόπουλο, Χάρη Μαυρία και Σεμπάστιαν Μλάντεν, δηλαδή τα 3/4 της άμυνας, θα υποδεχθεί ο Παναιτωλικός τον Άρη για την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson την Τετάρτη στο Αγρίνιο (17/9, 15.00). Εκτός έμεινε, επίσης, ο επιθετικός Τζέισον Τσούρα, από τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα.

Αναλυτικά, η αποστολή των «Καναρινιών»: Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Τσάβες, Εστεμπάν, Γαλιάτσος, Γκαρσία, Κόγιτς, Κοντούρης, Λουΐς, Μάνος, Μανρίκε, Ματσάν, Μίχαλακ, Νικολάου, Ενκολόλο, Παρδαλός, Σιέλης, Σμυρλής, Στάγιτς, Ζίβκοβιτς.