Μαρκίνιος: «Καμία ομάδα δεν είναι περισσότερο πεινασμένη από εμάς»

«Καμία ομάδα δεν θα είναι περισσότερο πεινασμένη» από την Παρί Σεν Ζερμέν, προειδοποίησε (16/9) ο αρχηγός Μαρκίνιος, ενόψει της έναρξης της αγωνιστικής περιόδου του Champions League εναντίον της Αταλάντα, αύριο (17/9) στο Parc des Princes.

«Η κατάκτηση ενός δεύτερου Champions League είναι κάτι που μας παρακινεί καθημερινά. Μόλις γευτείς την πρωτιά του Champions League, δεν θέλεις να αλλάξεις. Δεν κουράζεσαι μετά από μια τέτοια νίκη, παρά το μακρύ πρόγραμμα», διαβεβαίωσε ο Μαρκίνιος σε συνέντευξη Τύπου.

Και συνέχισε: «Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα ή η πορεία φέτος, αλλά καμία ομάδα δεν θα πεινάει περισσότερο από εμάς».

Ο δρόμος θα είναι μακρύς: Μπάγερν, Αταλάντα, Τότεναμ και Νιούκαστλ εντός έδρας, Μπαρτσελόνα, Λεβερκούζεν, Σπόρτινγκ και Αθλέτικ Μπιλμπάο εκτός έδρας είναι τα οκτώ εμπόδια της Παρί Σεν Ζερμέν για την πρόκριση στους «16».

«Ο αυριανός αγώνας θα μπορούσε ήδη να είναι καθοριστικός για την πρόκριση. Θέλουμε να ξεκινήσουμε καλά εναντίον της Αταλάντα, ειδικά σε έναν εντός έδρας αγώνα, όπου είχαμε κάποια λάθη πέρυσι», σημείωσε ο 31χρονος Βραζιλιάνος, αναφερόμενος στην ήττα από την Ατλέτικο Μαδρίτης (2-1) και την ισοπαλία με την PSV Αϊντχόφεν (1-1).

Σύμφωνα με τον αρχηγό των πρωταθλητών Ευρώπης, «οι ιταλικές ομάδες είναι πάντα δύσκολες, πάντα πολύ προετοιμασμένες» και οι Παριζιάνοι περιμένουν «πολύ σκληρές» αναμετρήσεις.

Ερωτηθείς για τον ανταγωνισμό από τον νεαρό Ίλια Ζαμπάρνι, 22 ετών, ο οποίος έφτασε από την Μπόρνμουθ αυτό το καλοκαίρι, ο Μαρκίνιος είπε ότι ήταν έτοιμος να «βγει από τη ζώνη άνεσής του»:

«Κανείς δεν έχει εγγυημένη μια θέση στην Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά αν είμαι εδώ για 13 χρόνια, είναι επειδή έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε προπόνηση, σε κάθε αγώνα, και αυτό θα συνεχίσω να κάνω».