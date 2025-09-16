Οι επιλογές Λουτσέσκου: Με Γκουγκεσασβίλι στη Λιβαδειά - Εκτός αποστολής ο Κωνσταντέλιας

Η διήμερη προετοιμασία της ομάδας του ΠΑΟΚ, ολοκληρώθηκε το πρωί της Τρίτης (16.09) στη Νέα Μεσημβρία.
Η τελευταία προπόνηση πριν την αναμέτρηση στη Λιβαδειά περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έμεινε εκτός προπόνησης λόγω ίωσης, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.
Εκτός για λόγους αποφόρτισης έμεινε και ο Παβλένκα, έχοντας το απόλυτο των συμμετοχών μέχρι στιγμής, γεγονός που φέρνει τον Γκουγκεσασβίλι σε βασικό πλάνο. Εκτός και οι Λόβρεν - Γιακουμάκης ενώ οι νεαροί που πλαισιώνουν την αποστολή είναι οι Μπέρδος, Χατσίδης και Μύθου.
Οι παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Ράζβαν Λουτσέσκου είναι οι: Γκουγκεσασβίλι , Τσιφτσής , Σάστρε , Κένι , Κεντζιόρα , Βολιάκο , Μιχαηλίδης , Θυμιάνης , Μπάμπα , Τέιλορ , Μεϊτέ , Καμαρά , Μπιάνκο , Πέλκας , Ιβανούσετς , Τάισον , Μπέρδος , Α.Ζίβκοβιτς , Χατσίδης , Τσάλοβ, Μύθου.