Οι επιλογές Λουτσέσκου: Με Γκουγκεσασβίλι στη Λιβαδειά - Εκτός αποστολής ο Κωνσταντέλιας

Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει το ταξίδι του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με εκτός έδρας δοκιμασία κόντρα στον Λεβαδειακό. Ντεμπούτο για τον Γκουγκεσασβίλι, παραμένει εκτός ο Κωνσταντέλιας - Ποιες είναι οι επιλογές του Λουτσέσκου.

Η διήμερη προετοιμασία της ομάδας του ΠΑΟΚ, ολοκληρώθηκε το πρωί της Τρίτης (16.09) στη Νέα Μεσημβρία.

Η τελευταία προπόνηση πριν την αναμέτρηση στη Λιβαδειά περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έμεινε εκτός προπόνησης λόγω ίωσης, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.

Εκτός για λόγους αποφόρτισης έμεινε και ο Παβλένκα, έχοντας το απόλυτο των συμμετοχών μέχρι στιγμής, γεγονός που φέρνει τον Γκουγκεσασβίλι σε βασικό πλάνο. Εκτός και οι Λόβρεν - Γιακουμάκης ενώ οι νεαροί που πλαισιώνουν την αποστολή είναι οι Μπέρδος, Χατσίδης και Μύθου.

Οι παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του ο Ράζβαν Λουτσέσκου είναι οι: Γκουγκεσασβίλι , Τσιφτσής , Σάστρε , Κένι , Κεντζιόρα , Βολιάκο , Μιχαηλίδης , Θυμιάνης , Μπάμπα , Τέιλορ , Μεϊτέ , Καμαρά , Μπιάνκο , Πέλκας , Ιβανούσετς , Τάισον , Μπέρδος , Α.Ζίβκοβιτς , Χατσίδης , Τσάλοβ, Μύθου.