Πασχαλάκης: «Δεν βρίσκεται τυχαία εδώ η Πάφος, αξίζει σεβασμό»

Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στην Συνέντευξη Τύπου ενόψει της «πρεμιέρας» του Champions League κόντρα στην Πάφο (17/9, 19:45).

Αναλυτικά όσα είπε:

«Θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσουμε με το ίδιο μετάλλιο και την ίδια αγωνιστική πειθαρχία.



Έχω πάρα πολλά ματς στην Ευρώπη, δεν μπορώ να κοιτάω τον θεσμό ξεχωριστά. Θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο που μπορώ. Δεν περίμενα αυτό το παιχνίδι για να δώσουμε οδηγίες στους νεότερους. Καθημερινά δίνονται οδηγίες στις προπονήσεις.

Είναι πολύ απαιτητικός ο αντίπαλος και αξίζει τον σεβασμό. Δεν βρίσκεται τυχαία εδώ. Θέλουμε πάρα πολύ τους τρεις βαθμούς, θα πρέπει να δείξουμε σοβαρότητα. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να περάσουμε στην επόμενη φάση. Θα είμαστε πολύ χαρούμενοι αν το καταφέρουμε. Κάναμε μια απαιτητική προετοιμασία και θα είμαστε χαρούμενοι να περάσουμε στην επόμενη φάση».