Στοπ στην οργανωμένη μετακίνηση οπαδών της ΑΕΚ στο Αιγάλεω βάζει η Αστυνομία

Με απόφαση του αρμόδιου υπουργείου, μετά από εισήγηση της Αστυνομίας, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση οπαδών της ΑΕΚ στο αυριανό ματς Κυπέλλου στο γήπεδο του Αιγάλεω (σέντρα στις 14:00) για την πρεμιέρα της League Phase.

Στην σχετική ανακοίνωση τονίζεται πως η απόφαση πάρθηκε για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Μαζί με την απαγόρευση της οργανωμένης μετακίνησης υπάρχει προφανώς και απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων στους φίλους της Ένωσης.

Αυτό που σημειώνεται από πλευράς ΑΕΚ, είναι ότι όπως κάνει σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια, έτσι και γι΄αυτό στο Αιγάλεω είχε ζητήσει επίσημα εισιτήρια για τις ανάγκες των φιλάθλων της ωστόσο είναι ξεκάθαρο πλέον πως η Αστυνομία βάζει στοπ λόγω προφανώς πιθανών κινδύνων που υπάρχουν αφού μην ξεχνάμε πως την ίδια ώρα λίγο πιο πέρα στο Περιστέρι παίζει ο Ατρόμητος ενώ λίγο αργότερα έχει ματς και ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο.