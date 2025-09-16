Champions League: Οι 200 νίκες και 700 γκολ της Ρεάλ και τα σερί!

Η αυλαία της League Phase του Champions League ανοίγει απόψε. Από τα σερί και τα ρεκόρ της 1ης αγωνιστικής, μέχρι τη δύναμη της έδρας, τις δυσκολίες, αλλά και το ορόσημο των 200 νικών και των 700 γκολ της Ρεάλ Μαδρίτης, αυτά είναι τα στατιστικά των έξι αποψινών (16/9) παιχνιδιών, όπως τα παρουσιάζει η UEFA.

Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Άρσεναλ (Αγγλία)



- Η τελευταία συμμετοχή της Αθλέτικ στη φάση των ομίλων του Champions League ήταν τη σεζόν 2014/15. Η μόνη άλλη προηγούμενη εμφάνισή της ήταν το 1998/99.

- Η ισπανική ομάδα κέρδισε και τους τέσσερις εντός έδρας αγώνες της στη League phase του UEFA Europa League την περασμένη σεζόν. Κέρδισε επίσης τον εντός έδρας αγώνα της στη φάση των «16» και στα προημιτελικά εναντίον της Ρόμα (3-1) και της Ρέιντζερς (2-0) αντίστοιχα, αλλά έχασε με 3-0 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εντός έδρας στον πρώτο αγώνα των ημιτελικών.

- Η Αθλέτικ έχει κερδίσει 14 από τους τελευταίους 18 αγώνες της σε διοργανώσεις συλλόγων της UEFA εντός έδρας (4 ήττες).

- Η Άρσεναλ έχει κερδίσει τους τελευταίους πέντε αγώνες της σε διοργανώσεις συλλόγων της UEFA εναντίον ισπανικών ομάδων. Την περασμένη σεζόν κέρδισε με 2-1 εκτός έδρας την Τζιρόνα για την 8η αγωνιστική του Champions League και ήταν επιτυχημένη και στους δύο αγώνες της προημιτελικής αναμέτρησης εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης (3-0, 2-1).

- Οι «Κανονιέρηδες» είναι αήττητοι στην 1η αγωνιστική στις οκτώ τελευταίες αγωνιστικές τους σε ομίλους (6 νίκες, 2 ισοπαλίες). Η τελευταία τους ήττα σε εναρκτήριο αγώνα ήταν με 2-1 από την GNK Dinamo στο Champions League 2015/16.

- Η Άρσεναλ έχει χάσει μόνο δύο από τους τελευταίους 22 αγώνες της σε ομίλους /League phase Champions League (16 νίκες, 4 ισοπαλίες).



Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)



- Η PSV Αϊντχόφεν έχει χάσει μόνο δύο από τους τελευταίους 13 αγώνες της σε ομίλους/League phase Champions League (6 νίκες, 5 ισοπαλίες) και είναι αήττητη στους τελευταίους 11 αγώνες της σε ομίλους/League phase UEFA εντός έδρας (7 νίκες, 4 ισοπαλίες).

- Η ολλανδική ομάδα έχει σκοράρει σε κάθε έναν από τους τελευταίους 16 εντός έδρας αγώνες της σε ομίλους/League phase UEFA.

- Ο Ιβάν Πέρισιτς έχει σκοράρει σε τρεις από τις τέσσερις συμμετοχές του στο Champions League με την PSV.

- Αυτό είναι το ντεμπούτο της Ουνιόν στο Champions League. Είναι η όγδοη βελγική ομάδα που φτάνει στη φάση των ομίλων/League phase. Ωστόσο, η βελγική ομάδα αγωνίζεται σε όμιλο/League phase της UEFA για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν, μετά από τρεις συνεχόμενες συμμετοχές στο Europa League (2022/23 έως 2024/25).

- Η Ουνιόν κέρδισε τους δύο προηγούμενους αγώνες της σε διοργανώσεις συλλόγων της UEFA εκτός έδρας εναντίον ολλανδικών ομάδων, και τους δύο στο Europa League της περασμένης σεζόν: 1-0 εναντίον της Τβέντε (League phase) και 2-1 εναντίον του Άγιαξ (δεύτερος αγώνας των νοκ άουτ playoffs).



Γιουβέντους (Ιταλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία)



- Αυτή είναι μια επανάληψη του τελικού Champions League του 1997, τον οποίο η Ντόρτμουντ κέρδισε με 3-1, ο Καρλ-Χάιντς Ρίντλε τους έδωσε το έναυσμα με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο στο Μόναχο.

- Ωστόσο, η Γιουβέντους έχει κερδίσει έξι από τους εννέα αγώνες της σε διοργανώσεις συλλόγων της UEFA εναντίον της Ντόρτμουντ (Ι1/2) και επτά από τους 12 αγώνες της εναντίον γερμανικών ομάδων (Ι3/2).

- Οι «Μπιανκονέρι» δεν έχουν χάσει ποτέ την 1η αγωνιστική του Champions League εντός έδρας (6 νίκες, 3 ισοπαλίες).

- Ο Τζόναθαν Ντέιβιντ, που μεταγράφηκε το καλοκαίρι, έχει σκοράρει επτά γκολ στις τελευταίες εννέα συμμετοχές του στο Champions League - είναι επίσης ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών για τον Καναδά στη διοργάνωση με δέκα γκολ σε 18 αγώνες.

- Η Ντόρτμουντ έχει κερδίσει μόνο έναν από τους τελευταίους επτά αγώνες της σε διοργανώσεις συλλόγων της UEFA εκτός έδρας εναντίον ιταλικών ομάδων (1 ισοπαλία, 5 ήττες) και έχει μόνο πέντε νίκες - και 13 ήττες - εναντίον ομάδων της Serie A στην Ιταλία.

- Η γερμανική ομάδα έχει κερδίσει τον αγώνα της 1ης αγωνιστικής σε τρεις από τις τελευταίες τέσσερις σεζόν (1 ήττα).

- Ο Σερού Γκιρασί της Ντόρτμουντ σκόραρε εννέα γκολ σε οκτώ συμμετοχές στη League phase του Champions League 2024/25.

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μαρσέιγ (Γαλλία)



-Οι «Μερένγκες» έχουν κερδίσει 199 αγώνες και έχουν σκοράρει 698 γκολ στο Champions League - θα μπορούσαν να είναι η πρώτη ομάδα που θα φτάσει τα αντίστοιχα ορόσημα των 200 νικών και των 700 γκολ. Η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε τους τέσσερις προηγούμενους αγώνες της σε διοργανώσεις συλλόγων της UEFA μεταξύ αυτών των ομάδων - όλους στη φάση των ομίλων του Champions League (2003/04: 4-2, 2-1, 2009/10: 3-0, 3-1). Έχει επίσης χάσει μόνο έναν από τους προηγούμενους 17 εντός έδρας αγώνες της εναντίον γαλλικών ομάδων (12 νίκες, 4 ισοπαλίες) - 1-0 εναντίον της Παρί στον πρώτο αγώνα των προημιτελικών του Κυπέλλου Κυπελλούχων UEFA τη σεζόν 1993/94.

-Ο Κιλιάν Μπαπέ έχει σκοράρει στην 1η αγωνιστική του Champions League τις τελευταίες τρεις σεζόν.

-Η Μαρσέιγ έχει κερδίσει μόνο έναν από τους οκτώ προηγούμενους αγώνες της σε διοργανώσεις συλλόγων της UEFA εκτός έδρας εναντίον ισπανικών ομάδων (2 ισοπαλίες, 5 ήττες).

- Η Μαρσέιγ έχει χάσει 18 από τους τελευταίους 21 αγώνες της στο Champions League (3 Νίκες) και έχει υποστεί ήττα στην 1η αγωνιστική σε έξι από τις τελευταίες επτά αγωνιστικές της στη διοργάνωση.

- Ο Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ έχει σκοράρει στις τέσσερις τελευταίες συμμετοχές του στο Champions League εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης - όλες για την Ντόρτμουντ στις φάσεις των ομίλων 2016/17 και 2017/18.

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)



- Αυτή η σεζόν είναι η 45η συμμετοχή της Μπενφίκα σε Κύπελλο Πρωταθλητριών /Champions League- η δεύτερη μεγαλύτερη συνολικά (πίσω από τη Ρεάλ Μαδρίτης, 56).

- Η πορτογαλική ομάδα έχει κερδίσει πέντε από τους τελευταίους εννέα αγώνες της σε διοργανώσεις συλλόγων της UEFA. Είναι αήττητη σε τέσσερις αγώνες φέτος (3 νίκες, 1 ισοπαλία) χωρίς να δεχτεί ούτε ένα γκολ.

- Η Μπενφίκα έχει κερδίσει τον αγώνα της 1ης αγωνιστικής σε δύο από τις τρεις τελευταίες αγωνιστικές του Champions League (1 Ήττα).

- Αυτή είναι η δεύτερη συμμετοχή της Καραμπάγκ στο Champions League, μετά την εμφάνισή της στους ομίλους το 2017/18. Είναι η μόνη ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν που φτάνει σε αυτό το στάδιο.

- Αυτή είναι η 12η συνεχόμενη σεζόν της Καραμπάγκ σε όμιλο/League phase συλλόγων της UEFA.

- Η Καραμπάγκ έχει αντιμετωπίσει δύο πορτογαλικές ομάδες στο παρελθόν σε διοργανώσεις συλλόγων της UEFA. Έχασε δύο φορές από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας στους ομίλους του Europa League 2018/19 (0-2 εκτός, 1-6 εντός), αλλά νίκησαν την Μπράγκα με συνολικό σκορ 6-5 στα πλέι οφ των νοκ άουτ αγώνων του Europa League 2023/24 (4-2 εκτός, 2-3 εντός, παράταση).

Τότεναμ (Αγγλία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία)



- Η Τότεναμ έχει κερδίσει μόνο δύο από τους προηγούμενους 14 αγώνες της σε διοργανώσεις συλλόγων της UEFA εναντίον ισπανικών ομάδων (Ι5-5, 7 ήττες).

- Η Τότεναμ είναι αήττητη στους τελευταίους 20 εντός έδρας αγώνες της σε διοργανώσεις συλλόγων της UEFA (16 ήττες, 4 ήττες).

- Η ομάδα του βόρειου Λονδίνου έχει σκοράρει σε 15 από τους τελευταίους 16 αγώνες της σε διοργανώσεις συλλόγων της UEFA.

- Η Βιγιαρεάλ έχει κερδίσει μόνο δύο από τους τελευταίους 20 αγώνες της σε διοργανώσεις συλλόγων της UEFA εναντίον αγγλικών ομάδων (Ι9 ήττες, 9 ήττες).

- Το «Κίτρινο Υποβρύχιο» έχει κερδίσει τους δύο τελευταίους αγώνες της σε ομίλους του Champions League εκτός έδρας, εναντίον της Γιανγκ Μπόις (4-1) και της Αταλάντα (3-2) το 2021/22.

- Ο μέσος της Βιγιαρεάλ, Μάνορ Σόλομον, εντάχθηκε με δανεισμό από την Τότεναμ για μια σεζόν την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ ο αμυντικός Χουάν Φόιθ πέρασε τέσσερα χρόνια στην Τότεναμ πριν μετακομίσει μόνιμα στην ισπανική ομάδα το 2021.