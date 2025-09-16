Λιβαδειά με... προσοχή: «Καμπανάκι» από τον ΠΑΟΚ

Στις 18:00 αναμένεται να ανοίξει το ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης εισιτηρίων για το προσεχές εκτός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό, με τη Θύρα 4 του «Λάμπρος Κατσώνης» να φιλοξενεί τους φίλους του Δικεφάλου – Ματς που απαιτεί απόλυτη προσοχή!

Η ζήτηση από πλευράς ασπρόμαυρων είναι δεδομένη, αφού ο κόσμος του ΠΑΟΚ έχει αποδείξει πολλές φορές ότι στηρίζει την ομάδα όπου κι αν αγωνίζεται... Ωστόσο, το ταξίδι στη Βοιωτία χρειάζεται προσοχή – και μάλιστα μεγάλη.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ έχει ήδη φροντίσει να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου μέσα από ανακοίνωση της, επισημαίνοντας πως το πλαίσιο που έχει τεθεί είναι αυστηρό. Αυτό σημαίνει πως το παραμικρό περιστατικό μπορεί να αποβεί μοιραίο.

Κι εδώ βρίσκεται το κρίσιμο σημείο: σε περίπτωση τιμωρίας, η ποινή δεν θα αφορά το ματς με τον Παναιτωλιό, αλλά το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 5 Οκτωβρίου στην Τούμπα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δικέφαλος έχει ήδη «πληρώσει» φέτος μια τιμωρία, αφού η πρεμιέρα με την ΑΕΛ στη Super League διεξήχθη χωρίς κόσμο, λόγω της περσινής ποινής από τη ΔΕΑΒ. Μια νέα τιμωρία, θα στερήσει από την ομάδα τη δυναμική της Τούμπας απέναντι στον Ολυμπιακό, σε ένα άκρως σημαντικό παιχνίδι για τον Ραζβάν Λουτσέσκου και τους παίτες του.

Γι’ αυτό και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ απευθύνει ξεκάθαρο μήνυμα στους φίλους της ομάδας που θα ταξιδέψουν στη Λιβαδειά:

«Όλοι μαζί προστατεύουμε την ομάδα. Aγνοούμε κάθε πρόκληση και παρότι το παιχνίδι είναι εκτός έδρας, οποιαδήποτε παρέκκλιση μπορεί να οδηγήσει σε τιμωρία κεκλεισμένων των θυρών. Μπροστά μας υπάρχουν κρίσιμα ματς και σας θέλουμε όλους δίπλα μας»

Η παρουσία του κόσμου είναι πολύτιμη, αλλά η ευθύνη όλων των φίλων του ΠΑΟΚ –από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο– ακόμη πιο μεγάλη. Το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό είναι προ των πυλών και η Τούμπα πρέπει να είναι γεμάτη...