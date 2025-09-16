Τα εισιτήρια των φίλων του ΠΑΟΚ για τη Λιβαδειά

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα εισιτήρια των φίλων του Δικεφάλου για τη Λιβαδειά και οι απαραίτητες διευκρινίσεις.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι σήμερα Τρίτη (16.09) στις 18:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025-26, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 17.09.2025 στις 17:30 στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης».

Τιμές Εισιτηρίων

Θύρα Τιμή 4 €30

*Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται το διαχειριστικό κόστος του παρόχου της πλατφόρμας.

Κανάλια Πώλησης

Επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Λεβαδειακός στο link εδώ (το link θα ενεργοποιηθεί στις 18:00)

Όλοι μαζί προστατεύουμε την ομάδα. Aγνοούμε κάθε πρόκληση και παρότι το παιχνίδι είναι εκτός έδρας, οποιαδήποτε παρέκκλιση μπορεί να οδηγήσει σε τιμωρία κεκλεισμένων των θυρών. Μπροστά μας υπάρχουν κρίσιμα ματς και σας θέλουμε όλους δίπλα μας.