Σε απολογία Παναθηναϊκός και ΑΕΚ - Με κόσμο το «αιώνιο» ντέρμπι

Ενώπιον του αθλητικού δικαστή της Super League θα βρεθούν πέντε ομάδες, μεταξύ των οποίων Παναθηναϊκός και ΑΕΚ. Γιατί δεν υπάρχει κίνδυνος γα τους Πράσινους να παίξουν χωρίς κόσμο με τον Ολυμπιακό...

Οι Πράσινοι έχουν κληθεί με το άρθρο 15 3 περ. ΙΙ α) που κάνει λόγο για ρίψη αντικειμένων που δεν προκάλεσαν προσωρινή διακοπή ή προσωρινή αναστολή της έναρξης του αγώνα και κινδυνεύουν με πρόστιμο από 5.000 έως 70.000 ευρώ, αναφορικά με κάποια καθίσματα που έσπασαν και πέταξαν οι οπαδοί τους στο Πανθεσσαλικό, στον αγώνα με την Κηφισιά. Εντός της ημέρας πάντως πρόκειται να λάβει τις σχετικές εκθέσεις και η ΔΕΑΒ. Ακόμη βέβαια και να υπήρχε ποινή έδρας, αυτή θα εκτίονταν μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, αφού δεν θα έχει παρέλθει το πενθήμερο που ορίζει ο Πειθαρχικός Κώδικας (δεν υπολογίζεται η ημέρα έκδοσης της απόφασης και η ημέρα τέλεσης του αγώνα) κι έχει υιοθετηθεί πλέον και από τη ΔΕΑΒ (υπάρχει και σχετικό δεδικασμένο από το περσινό Παναθηναϊκός-Καλλιθέα). Όσο για την ΑΕΚ, κινδυνεύει επίσης μόνο με πρόστιμο από το πειθαρχικό όργανο της Λίγκας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Παρασκευή, 19-9-2025 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:

ΠΑΕ ΑΕΚ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 14/9/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 14/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 16/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 7954/25/1959812 από 15/9/2025 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΑΕΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. α’, β’, 2 περ. α’ ι) του Π.Κ. της ΕΠΟ.

ΠΑΕ ΑΕΛ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 14/9/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 14/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 16/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 7443/25/1965897 από 15/9/2025 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ASTERAS AKTOR – ΠΑΕ Α.Ε.Λ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 14/9/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 14/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 16/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 7954/25/1959812 από 15/9/2025 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΑΕΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 14/9/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 14/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 16/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην από 15/9/2025 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 3 περ. II α) του Π.Κ. της ΕΠΟ.

ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 13/9/2025 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 13/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 16/9/2025 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην από 14/9/2025 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.