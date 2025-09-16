Τα ανοιχτά δοκιμαστικά της Ακαδημίας της ΑΕΚ (vid)

Αρχή στα ανοιχτά δοκιμαστικά έκανε η Ακαδημία της ΑΕΚ το Σαββατοκύριακο, με τη συμμετοχή 400 παιδιών στις εγκαταστάσεις του Παμπαιανικού.

Αναλυτικά:

Η ΑΕΚ σχεδιάζει το μέλλον της και έχει ανοιχτή την πόρτα της σε κάθε παιδί που ονειρεύεται μια ποδοσφαιρική καριέρα. Η Διεύθυνση της Ακαδημίας της ΠΑΕ ΑΕΚ διοργανώνει ανοιχτά δοκιμαστικά όλο τον Σεπτέμβριο και η αρχή έγινε το περασμένο σαββατοκύριακο στις εγκαταστάσεις του Παμπαιανικού, μέλους του Δικτύου Ακαδημιών της ΑΕΚ.

Συμμετείχαν περισσότερα από 400 παιδιά, γεννημένα από το 2012 έως το 2016, και οι επιτελείς της ΑΕΚ κατέγραψαν τις ικανότητές τους. Τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου τα open tryouts συνεχίστηκαν στην Πάτρα και σειρά παίρνουν η Λαμία και τα Γιάννενα στις 22 και 29 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα. Όλα τα δοκιμαστικά θα γίνουν σε εγκαταστάσεις συνεργαζομένων ακαδημιών του Δικτύου της ΑΕΚ.

Η κάμερα του AEK TV ήταν στην Παιανία και κατέγραψε εικόνες από αυτή την τόσο σημαντική για την Ακαδημία και για τα παιδιά διαδικασία.