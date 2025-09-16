Καραγεωργίου: «Στόχος του ΠΑΟΚ Β η είσοδος στα Play off»

Στόχο την είσοδο στην τετράδα έθεσε ο Νίκος Καραγεωργίου στο post game της πρεμιέρας του ΠΑΟΚ Β απέναντι στη Νίκη (1-0).

O Δικέφαλος είχε δύσκολο έργο απέναντι στους Βολιώτες (1-0), ξεκινώντας «στραβά» τη φετινή Super League, παρόλα αυτά ο πολύπειρος προπονητής των Θεσσαλονικιών έθεσε ως στόχο την τετράδα και την αποφυγή των Play out.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Όταν χάνεις τα παιχνίδια δεν είναι καλό πράγμα. Στεναχωριέσαι και προβληματίζεσαι. Χάσαμε σήμερα. Δεν πήραμε κάτι από εδώ. Πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Χάσαμε γιατί στο δεύτερο ημίχρονο χάσαμε τη συγκέντρωσή μας. Χάσαμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζαμε τις επιθέσεις της Νίκης. Χάσαμε γιατί κι εμείς οι προπονητές, μερικές φορές, κάνουμε κάποια λάθη, άνθρωποι είμαστε και νομίζω ότι την ευθύνη, σε μεγαλύτερο ποσοστό για την απόδοσή μας στο δεύτερο ημίχρονο, την έχω εγώ.

Πάρ' όλα αυτά, εγώ όταν μπήκα μέσα στα αποδυτήρια στο τέλος του παιχνιδιού, είπα στα παιδιά συγχαρητήρια για τον αγώνα που δώσανε για την προσπάθεια που κάνανε. Παίζαμε με έναν αντίπαλο, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα, κατά γενική ομολογία, και των ιδίων μάλιστα θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Άρα, παίζαμε με έναν διεκδικητή. Σταθήκαμε σε μεγάλο μέρος του παιχνιδιού σε καλό ρυθμό.

Γνωρίζετε ότι η ομάδα μας αποτελείται από πολύ νέα παιδιά, και αυτό είναι το θέμα μας, το βασικό, το πώς θα τους κάνουμε να γίνουν πιο επαγγελματίες και πιο υπεύθυνοι, παίζοντας στο πρωτάθλημα και όχι στην εκπαίδευση, όπως έχουν μεγαλώσει μέχρι τώρα. Παρ' όλα αυτά, είμαι ευχαριστημένος. Συνεχίζουμε. Άρχισαν οι μάχες να δίνονται στα γήπεδα. Έχουμε μπροστά μας πολύ σύντομα πιθανόν, να παίξουμε Σάββατο ένα ακόμη πολύ μεγάλο παιχνίδι με την Καρδίτσα. Ελπίζω εκεί να σταθούμε σε μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού καλύτερα και να κερδίσουμε το παιχνίδι»

Για την πρεμιέρα της Super League 2 και πως βλέπει τις υπόλοιπες ομάδες: «Κοιτάξτε, τώρα να σας πω, δεν τις ξέρω καλά τις ομάδες. Ασχοληθήκαμε πολύ με την Νίκη Βόλου, διότι ήταν ο πρώτος μας αντίπαλος. Είναι μια ομάδα η οποία φαίνεται ότι θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Τώρα δεν ξέρω αν θα το καταφέρει, πάντως φαίνεται ότι έχει μια ικανότητα. να μπει στη διαδικασία αυτή.

Από εκεί πέρα, πιστεύαμε όλοι μας ότι ο Ηρακλής θα ήταν μια ομάδα που και αυτός θα διεκδικούσε το πρωτάθλημα. Μετά το αποτέλεσμα το χθεσινό (14/9), άρχισαν τριγμοί εκεί στην ομάδα αυτή. Δεν ξέρω γιατί και δεν με αφορά βέβαια. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι πάλι ο Ηρακλής είναι μια ομάδα ιστορική και θα είναι και αυτή μια από αυτές που θα διεκδικήσει. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες, η αίσθησή μου είναι ότι θα παλέψουν για να μπουν μέσα στην τετράδα, να αποφύγουν την περιπέτεια των play out. Το ίδιο ισχύει και για εμάς. Θα προσπαθήσουμε να βγούμε εκεί, να παίξουμε ένα ρόλο, να παίξουν τα παιδιά αυτά, τα οποία είναι ικανά και πιστεύουμε, ότι μπορούν κάποια στιγμή να στελεχώσουν την πρώτη ομάδα. Για να τα βλέπουμε να παίζουν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον και πρωτάθλημα, και θα είμαστε χαρούμενοι, εάν κάποια από αυτά μπορέσουν να πάνε... πάνω».

Για το αν η Νίκη εμφανίστηκε όπως την περίμενε: «Την ήξερα καλά την Νίκη γιατί παίξαμε και ένα φιλικό πριν 20 μέρες, έτσι την ήξερα την ομάδα καλά. Ήμασταν έτοιμοι για αυτήν την κατάσταση, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δεν σταθήκαμε καλά. Επαναλαμβάνω, κυρίως εμείς οι προπονητές και κυρίως εγώ, έτσι την ευθύνη εγώ την έχω. Γι' αυτό και το αποτέλεσμα, όχι το αποτέλεσμα, όχι το σκορ, το δεύτερο ημίχρονο, η απόδοση του δεύτερου ημιχρόνου ήταν με το μέρος της Νίκης, δημιούργησε περισσότερες προϋποθέσεις από εμάς και μέσα από αυτήν την διαδικασία μας έβαλε και το γκολ. Είναι δίκαιο το αποτέλεσμα. Εμείς πρέπει να προσέξουμε και να ετοιμαστούμε καλύτερα».

