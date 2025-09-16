Σαν video game: Το Prime Video θα δείχνει το Champions League σε στυλ FIFA!  

Το Prime Video ετοιμάζει αλλαγές που θα φέρουν επανάσταση στην μετάδοση των αγώνων για το Champions League, καθώς θα θυμίζουν videogames!

Σύμφωνα με τη «Sun», το κανάλι της Amazon έχει εξασφαλίσει τα δικαιώματα για την προβολή ενός αγώνα κάθε Τρίτη βράδυ, ξεκινώντας απόψε (16/9) με το Τότεναμ – Βιγιαρεάλ.

Η κλασική τηλεοπτική μετάδοση θα συνοδεύεται από το σχόλιο των Κάρικ και Μπερμπάτοφ, αλλά παράλληλα θα κάνουν... ντεμπούτο και τα νέα διαδραστικά χαρακτηριστικά που εισάγει η δημοφιλής πλατφόρμα.

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, όσοι παρακολουθήσουν μέσω Amazon Prime θα δουν στις οθόνες τους μια σειρά από στατιστικά στοιχεία, αντλημένα σε πραγματικό χρόνο, παρόμοια με εκείνα που εμφανίζονται στο EA FC (πρώην FIFA). Ένας χάρτης στο κάτω μέρος της οθόνης θα απεικονίζει τις θέσεις όλων των ποδοσφαιριστών, ενώ με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης θα φαίνεται ποιος έχει την μπάλα και ποιες είναι οι πιθανότερες επιλογές πάσας.

Επιπλέον, θα εμφανίζονται γραφήματα που δείχνουν την ταχύτητα των σπριντ των παικτών, την απόσταση που διανύει η μπάλα σε μια μακρινή μεταβίβαση, την ταχύτητα των σουτ και άλλα εντυπωσιακά δεδομένα. Το νέο αυτό σύστημα βασίζεται σε αντίστοιχη τεχνολογία που είχε χρησιμοποιήσει ήδη η Amazon για την κάλυψη αγώνων του NFL.