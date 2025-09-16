ΠΑΟΚ: Next stop Λιβαδειά με «παράδοση» και ψυχολογία

Το... non stop πρόγραμμα του ΠΑΟΚ συνεχίζεται με ταξίδι στη Λιβαδειά για τον αυριανό αγώνα Κυπέλλου (17/9 17:30) απέναντι στον τοπικό Λεβαδειακό - Η «ασπρόμαυρη» προϊστορία

Ελάχιστες ώρες μετά την εκτός έδρας επικράτηση επί του ΟΦΗ στην Αθήνα (1-2), ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι παίκτες του, ετοιμάζονται για το αυριανό (17/9 17:30) πρώτο παιχνίδι για τη League Phase του Κυπέλλου απέναντι στον Λεβαδειακό.

Οι «ασπρόμαυροι» ολοκληρώνουν τη μίνι-προετοιμασία τους σήμερα (16/9), πριν αναχωρήσουν το απόγευμα με πτήση τσάρτερ για Αθήνα κι από εκεί οδικώς για Λιβαδειά.

Μία διοργάνωση και ένας αντίπαλος που «ταιριάζει» στον ΠΑΟΚ, καθώς μετράει πέντε προκρίσεις σε ισάριθμες διασταυρώσεις με τους Βοιωτούς.

Μάλιστα, η τελευταία φορά που συναντήθηκαν οι δύο ομάδες για τη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση του ελληνικού ποδοσφαίρου, ήταν τη σεζόν 2017-18, με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί με 2-1 στην Τούμπα για τον -τότε- όμιλο, πριν κατακτήσει το τρόπαιο στον τελικό απέναντι στην ΑΕΚ.

Η προϊστορία «λέει» ΠΑΟΚ, καθώς ο Δικέφαλος κρατά αήττητο 15 αγώνων απέναντι στην ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου, με την τελευταία νίκη των Βοιωτών να χρονολογείται τον Απρίλιο του 2014. Έκτοτε οι «ασπρόμαυροι» μετρούν 12 νίκες και 3 ισοπαλίες, σε έναν αντίπαλο, που «ταιριάζει» στους Θεσσαλονικείς.