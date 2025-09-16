Κ19: Το «βλέμμα» του ΠΑΟΚ σε Παναιτωλικό και... Λετονία

Το 2/2 έκανε η Κ19 του ΠΑΟΚ, η οποία «κοιτάει» πλέον το παιχνίδι απέναντι στον Παναιτωλικό (20/9 13:00), αλλά και το αυριανό (17/9) παιχνίδι της Γιελγκάβα απέναντι στην Ακουρέιρι ενόψει Youth League.

Με ένα «κυριαρχικό» δεύτερο ημίχρονο, ο Δικέφαλος πέρασε από το «Γεντί Κουλέ», κερδίζοντας τον ΟΦΗ (1-3) και κάνοντας το 2/2 στη φετινή Super League.

Πλέον, η ομάδα του Πέτρου Τσιαπακίδη «στρέφεται» στο εντός έδρας παιχνίδι απέναντι στον Παναιτωλικό (20/9 13:00) στις εγκαταστάσεις της Σουρωτής, με στόχο την τρίτη συνεχόμενη νίκη.

Δύο «κομβικά» παιχνίδια απέναντι στην ομάδα του Αγρινίου, αλλά και την επόμενη εβδομάδα απέναντι στον Αστέρα στην Τρίπολη, πριν υποδεχθεί ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό στις αρχές Οκτώβρη, σε ένα παιχνίδι που τραβάει τα «βλέμματα».

Τα.... μάτια των Θεσσαλονικιών όμως, αύριο (17/9) το μεσημέρι θα βρίσκονται και στη Λετονία, όπου η Γιελγκάβα υποδέχεται την Ακουρέιρι, στον πρώτο αγώνα για το Round 1 του Domestic Path του Youth League, από όπου θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ.

Υπενθυμίζεται πως ο Δικέφαλος θα ταξιδέψει είτε στη Λετονία είτε στην Ισλανδία στις 22 Οκτωβρίου, ενώ στις 5 Νοεμβρίου στο Καυτανζόγλειο θα υποδεχθεί στη ρεβάνς τον νικητή του Ακουρέιρι- Γιελγκάβα.

