Με τον κόσμο της η ΑΕΚ στη Λάρισα – Συμφωνία μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων

Οι οργανωμένοι της ΑΕΚ και της ΑΕΛ συμφώνησαν να υπάρχουν οπαδοί και των δυο ομάδων στα μεταξύ τους παιχνίδια.

Στο AEL FC Arena αγωνίζεται η ΑΕΚ την Κυριακή απέναντι στην ΑΕΛ Novibet και φαίνεται πως θα έχε τη στήριξη των οπαδών της. Η Οriginal 21 συμφώνησε με τους Monsters, τους οργανωμένους οπαδούς των «βυσσινί», προκειμένου να πάρει 500 εισιτήρια για το παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής.

Αντίστοιχα, στο παιχνίδι του δεύτερου γύρου στη Νέα Φιλαδέλφεια και οι φίλαθλοι της ΑΕΛ θα πάρουν 500 εισιτήρια και θα δώσουν το «παρών» στην OPAP Arena.

Εξάλλου, και οι φίλοι του Πανσερραϊκού φιλοξενήθηκαν στο γήπεδο της ΑΕΚ στην πρεμιέρα του φετινού πρωταθλήματος.