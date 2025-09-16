Καλή η κωμωδία αλλά την αισχρή προπαγάνδα πρέπει να την πάρουμε στα σοβαρά

Έφτασε Τρίτη και είναι πάλι παραμονή αγώνα. Στο Αιγάλεω που απέχει τα τελευταία χρόνια από την πρώτη κατηγορία αλλά είναι πάντα ένα γήπεδο με αναμνήσεις και μια ομάδα που ζει για αυτά τα παιχνίδια. Γράφει ο Κώστας Κετσετζόγλου.

Είναι το νέο φορμάτ του κυπέλλου Ελλάδος που έχει πολύ ενδιαφέρον και πρέπει οι ομάδες να προσαρμοστούν πολύ γρήγορα σε αυτό γιατί μπορεί αυτά τα ματς στην αρχή να φαίνονται διαδικαστικά αλλά στην πραγματικότητα η League Phase ακολουθεί όποιον περάσει μέχρι το τέλος. Θα είναι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ να τερματίσει πρώτη σε αυτή την πρώτη φάση. Και επειδή δεν αρκούν οι τέσσερις νίκες για να εξασφαλιστεί η πρώτη θέση αφού πιθανότατα θα τις πετύχουν κι άλλοι, το έξτρα κίνητρο για όσο το δυνατόν περισσότερα γκολ πρέπει να είναι ζωντανό και εμπεδωμένο στο μυαλό όσων αγωνιστούν αύριο στο Σίτι. Ένα παραπάνω γκολ σε ένα παιχνίδι που θα μοιάζει σκοτωμένο από ένα σημείο και μετά μπορεί να κάνει τον δρόμο προς τον τελικό ευκολότερο. Για τις 4 νίκες δεν το συζητάμε αφού τα δύο δύσκολα ματς είναι μέσα στη Φιλαδέλφεια και έξω είναι με ομάδες Β Εθνικής.

Η ΑΕΚ δεν πρέπει να χάσει την ευκαιρία αφού η αλήθεια είναι πως αν αυτή η κλήρωση είχε γίνει πριν δυο χρόνια θα είχαμε πάλι καμιά επίσκεψη στην ΕΠΟ από τους κολλημένους με το 100-0 για να κάνουν έρευνα στην… κατάψυξη για παγωμένα κομπιούτερ αφού πλέον δεν υπάρχουν μπαλάκια. Εδώ ο Σπάθας προχθές το βράδυ έβγαλε μέσα σε τρία λεπτά από πάνω μου την όποια κούραση από το ταξιδάκι στη Λιβαδειά με την κριτική του για την διαιτησία. Είχε πάρει κι αυτό το επιθετικό ύφος που ίσως πληρώνεται έξτρα και έλεγε το ποίημα τόσο όμορφα.

Ήταν η τρίτη νίκη χωρίς να δεχτεί γκολ η ΑΕΚ οπότε έπρεπε σιγά σιγά να μπούμε σε κανονικούς ρυθμούς. Είναι αλήθεια πως όποιος βλέπει Σπάθα για οτιδήποτε άλλο εκτός από το να γελάσει πρέπει να ψαχτεί λίγο όμως η προπαγάνδα έπιασε δουλειά συνολικά. Εντάξει όχι για όλα αυτά που ανακάλυψε ο γιος του “ο Ολυμπιακός και το Αιγάλεω να κερδάνε” αλλά το ότι δεν αφέθηκε ένα πλεονέκτημα σε μια φάση που δύσκολα θα κατέληγε σε κάτι επικίνδυνο αλλά θα μπορούσε όντως να αφεθεί έγινε… ακυρωμένο γκολ.

Όταν έχουν γίνει τρεις ενέργειες ταυτόχρονα και μετά το σφύριγμα που ακούστηκε ως την εξέδρα ταυτόχρονα με το φάουλ του παίκτη της ΑΕΚ και με τους αμυντικούς να έχουν σταματήσει όπως και ο τερματοφύλακας που βουτάει λες και είναι σε… παραλία. Δεν ακυρώθηκε κάποιο γκολ γιατί δεν είχε μπει κάποιο γκολ και μεταξύ μας δύσκολα θα έμπαινε αν συνέχιζαν όλοι να παίζουν στη φάση. Άλλο να λες πως μπορούσε ή έπρεπε να αφεθεί πλεονέκτημα κι άλλο πως ακυρώθηκε γκολ έχοντας δει αυτή την φάση. Είναι αισχρό ψέμα, προβοκάτσια και άδικο και για τον διαιτητή και φυσικά για την ΑΕΚ. Εκτός όλων των άλλων όλοι είδαμε πως ο Παπαπέτρου σφύριζε σχεδόν τα πάντα οπότε το συγκεκριμένο σφύριγμα ήταν αναμενόμενο σε σχέση με την συνολική του προσέγγιση στο παιχνίδι.

Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ντροπή να στήνεται τέτοιο αφήγημα για ένα πλεονέκτημα επειδή η μπάλα μετά από μια… ώρα έτυχε να πάει στα δίχτυα. Έρχεται σε συνέχεια του άλλου παραμυθιού που είχαν ανακαλύψει με το πέναλτι στον Ζίνι όταν το μοναδικό λάθος ήταν πως δεν δόθηκε η κίτρινη κάρτα. Αυτά θα έχουμε. Εμείς μπορούμε να μείνουμε ψύχραιμοι. Το θέμα είναι να μείνει και η ΚΕΔ. Γιατί καλό είναι να γελάμε με τον υιό αλλά την προπαγάνδα πρέπει να την πάρουμε στα σοβαρά. Θα τη βρούμε μπροστά μας…