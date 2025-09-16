ΠΑΟΚ Β: Το πρώτο «δείγμα» και η... πρεμιέρα της νέας γενιάς

Ο ΠΑΟΚ Β μπήκε στη νέα σεζόν με μια ενδεκάδα... βγαλμένη από τα «φυτώρια» του Δικεφάλου, αφήνοντας το πρώτο του «δείγμα» και δείχνοντας τις δυνατότητες της νέας γενιάς.

Η πρεμιέρα του Δικεφάλου ήταν εξ αρχής δύσκολη, απέναντι σε μία πολύ έμπειρη ομάδα, όπως η Νίκη Βόλου, η οποία έχει στόχο να επιστρέψει στη Super League.

Οι Βολιώτες με ένα ρόστερ «γεμάτο» εμπειρία και παίκτες από την κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Χαρακτηριστικό είναι πως στη χθεσινή ενδεκάδα ξεκίνησαν έξι παίκτες άνω των 30 ετών, με τον μέσο όρο της αρχικής σύνθεσης να είναι 29,36 έτη, ένα από τα υψηλότερα της κατηγορίας.

Πηγαίνοντας στον ΠΑΟΚ Β, ο Νίκος Καραγεωργίου έχει αναλάβει μία δύσκολη «αποστολή». Να δέσει μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, αυτούς που παρέμειναν από την περσινή χρονιά, τα παιδιά της Κ19 που «ανέβηκαν», αλλά και τις αρκετές - για τον Δικέφαλο - μεταγραφές.

Στη χθεσινή ενδεκάδα των Θεσσαλονικιών, εκτός από τον 23χρονο αρχηγό Τσοπούρογλου, αγωνίστηκαν δέκα παίκτες ηλικίας 21 ετών ή μικρότεροι. Για να γίνει αντιληπτό το «μέγεθος», ο μέσος όρος ηλικίας της αρχικής σύνθεσης ήταν μόλις 20,09 χρόνια, ενώ με την είσοδο των Μπάλντε, Κοσίδη και Γραββάνη έπεσε ακόμη περισσότερο, στα 19,90.

Ο ΠΑΟΚ Β πλέον «στρέφεται» στη 2η αγωνιστική, όπου τον περιμένει μία ακόμα ομάδα που στοχεύει ψηλά, η Αναγέννηση Καρδίτσας, στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι του Δικεφάλου στο γήπεδο της Καλαμαριάς το προσεχές Σαββατοκύριακο (20-21/9).

