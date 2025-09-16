ΠΑΟΚ: Κορυφαίος απέναντι στον ΟΦΗ ο Οζντόεφ

Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ με γκολ και ασίστ ψηφίστηκε ως κορυφαίος του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση απέναντι στον ΟΦΗ, από τον κόσμο της ομάδας.

Αναλυτικά:

Ο Μαγκoμέντ Οζντόεφ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ κόντρα στον ΟΦΗ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League 2025-26 και αναδείχθηκε Fans’ Man of the Match με ποσοστό 71,91%.

Ο Ρώσος μέσος άνοιξε το σκορ μόλις στο 10′ με μια σέντρα-σουτ που αιφνιδίασε τους πάντες και κατέληξε στα δίχτυα, δίνοντας από νωρίς το προβάδισμα στον Δικέφαλο. Στο δεύτερο ημίχρονο πίεσε ψηλά, έκλεψε και σέρβιρε ιδανικά στον Δημήτρη Πέλκα για το 0-2.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, ο Οζντόεφ ήταν από τους πιο σταθερούς και ουσιαστικούς παίκτες του Δικεφάλου, ελέγχοντας τον ρυθμό και κερδίζοντας κρίσιμες μονομαχίες στον χώρο του κέντρου.

Στη δεύτερη θέση της ψηφοφορίας βρέθηκε ο Σουαλιό Μεϊτέ , ο οποίος πραγματοποίησε ακόμη μία πολύ καλή εμφάνιση στον άξονα, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Δημήτρης Πέλκας , που βρήκε δίχτυα για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι.