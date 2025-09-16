Παναργειακός: Ενίσχυση με Λούκα Καμενί

Ο Παναργειακός συνεχίζει τις μεταγραφές και πρόσθεσε στο δυναμικό του τον 21χρονο αμυντικό χαφ Λούκα Καμενί.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Παναργειακός ανακοινώνει την απόκτηση του 21χρονου Ισπανού αμυντικού μέσου Luca Kameni.

Ο Luca Kameni ξεκίνησε να αγωνίζεται στην Malaga Youth και μετέπειτα πέρασε από την Εσπανιολ U18 , Marbella U19 ,Malaga Academy και τελευταία του ομάδα ηταν η CD Rincon .

Ο Luca είναι γιος του γνωστού παλαίμαχου τερματοφύλακα Carlos Cameni που είχε αγωνιστεί για πολλά χρόνια στην Εσπανιολ, Μάλαγα, Φενέρμπαχτσε και στην Εθνική Καμερούν.

Luca σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Παναργειακού και σου ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες.