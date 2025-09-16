Υπό αυστηρή επιτήρηση στη Μαδρίτη, οι οπαδοί της Μαρσέιγ

Αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας ισχύουν σήμερα στη Μαδρίτη και γύρω από το Μπερναμπέου, λόγω της παρουσίας των οπαδών της Μαρσέιγ.

Η περιοχή γύρω από το στάδιο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» ήταν πολύ... ήσυχη το βράδυ της Δευτέρας (15/9), με λίγους εργαζόμενους και πολίτες να περιφέρονται στους πέριξ δρόμους. Το σκηνικό θα αλλάξει ριζικά σήμερα με την επανέναρξη του Champions League, καθώς περίπου 3.800 οπαδοί της Μαρσέϊγ θα βρεθούν στις εξέδρες του εμβληματικού σταδίου, για την αναμέτρηση με την Ρεάλ Μαδρίτης. Ανάμεσά τους και περίπου 900 «ultras» μαζί με περίπου 2.900 λεγόμενους «παραδοσιακούς» οπαδούς.

Καθ΄ όλην τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, οι οπαδοί της Μαρσέιγ ήταν ελάχιστοι στο κέντρο της Μαδρίτης, καθώς ο μεγαλύτερος όγκος ταξίδεψε με πούλμαν και μίνι λεωφορεία, κάποιοι τη νύχτα, και οι υπόλοιποι οδικώς, αεροπορικώς ή σιδηροδρομικώς. Ωστόσο, απόπ σήμερα το απόγευμα, αναμένεται να κάνουν πιο... αισθητή την παρουσία τους στην ισπανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα συναντηθούν στις 18:00 στην οδό Avenue du Brésil 10 για να σχηματίσουν μια ελεγχόμενη πομπή για τα τελευταία 500 μέτρα μέχρι το στάδιο. Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυστηρά, καθώς σχεδόν 1.900 αστυνομικοί από την Εθνική Αστυνομία, 80 από τη Δημοτική Αστυνομία της Μαδρίτης και 35 φύλακες της Μαρσέιγ, σε μια αποστολή πρόληψης στην πόλη που αρχίζει σήμερα το πρωί.

Οι ιθύνοντες της Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισαν να επιβάλουν αυστηρούς όρους κατά την είσοδο στο γήπεδο, δεδομένου ότι θα διενεργούνται χρονοβόροι έλεγχοι ταυτότητας, με τις αρμόδιες αρχές να συνιστούν την πρόωρη άφιξη στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου».

Ο φόβος των υπηρεσιών ασφαλείας, αφορά κυρίως στους «Ultras Sur», μια ακροδεξιά ομάδα οπαδών, ενώ σε γενικές γραμμές, «δεν έχει εντοπιστεί σαφώς κανένας αποδεδειγμένος κίνδυνος», όπως ανάφερε μια πηγή προσκείμενη στις δυνάμεις ασφαλείας.

