Σέντρα στη League Phase από την Ηλιούπολη

Η δράση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson αρχίζει σήμερα με το παιχνίδι της Ηλιούπολης με τον Βόλο.

Η νέα μορφή διεξαγωγής του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson εγκαινιάζεται σήμερα, καθώς διεξάγεται το πρώτο παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής της League Phase. Στις 16:00 η Ηλιούπολη υποδέχεται τον Βόλο και ακολουθούν οι υπόλοιποι οκτώ αγώνες την Τετάρτη 17/09.

Ο νέος τρόπος διεξαγωγής φέρνει αέρα ανανέωσης και την αισιοδοξία για όμορφα, αμφίρροπα παιχνίδια. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία υιοθέτησε έναν νέο, σύγχρονο τρόπο διεξαγωγής εμπνευσμένο από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με στόχο να προσδώσει ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον στη διοργάνωση των ευκαιριών και των εκπλήξεων. Η League Phase με τα 40 παιχνίδια και την ενιαία βαθμολογία, ανοίγει την αυλαία της και υπόσχεται «σύγχρονου τύπου» ποδοσφαιρικές συγκινήσεις!

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

Τρίτη 16/9

16:00 Ηλιούπολη-Βόλος

Τετάρτη 17/9

15:00 Παναιτωλικός-Άρης

15:00 Κηφισιά-Αστέρας Aktor

16:00 Αιγάλεω-ΑΕΚ

16:00 Μαρκό-ΑΕΛ

16:00 ΟΦΗ-Καβάλα

16:00 Ατρόμητος-Ελλάς Σύρου

17:00 Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ

17:30 Παναθηναϊκός-Athens Kallithea