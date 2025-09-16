Το νέο «διαμαντάκι» του Άγιαξ έχει... τρελάνει την μισή Ευρώπη

Στο τελευταίο ματς του Άγιαξ στην Eredivisie έγινε... παρέλαση από σκάουτερ, που είχαν στραμμένο το βλέμμα τους στον 17χρονο χαφ, Τζόρτι Μόκιο.

Ο νεαρός μέσος από το Βέλγιο, αποτελεί το νέο μεγάλο ταλέντο που ξεπηδάει από τις ακαδημίες του «Αίαντα», με τον 17χρονο ποδοσφαιριστή να έχει καταγράψει ήδη 22 συμμετοχές.

Σύμφωνα με το «Caughtoffside», στα τέσσερα ματς που έχει δώσει μέχρι τώρα ο Άγιαξ στο Ολλανδικό πρωτάθλημα, έχουν βρεθεί στις εξέδρες σκάουτερ πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων.

Συγκεκριμένα, απεσταλμένοι από Άρσεναλ, Τσέλσι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα, έχουν παρακολουθήσει τον 17χρονο ποδοσφαιριστή, σχηματίζοντας γνώμη για τα χαρακτηριστικά του.

Ο 17χρονος Μόκιο, έχει συμβόλαιο με τον «Αίαντα», που έχει ισχύ έως το 2027, με το ενδιαφέρον να είναι ήδη έντονο για τον νεαρό ποδοσφαιριστή.