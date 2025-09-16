Οι υποψήφιοι πρόεδροι της Μπενφίκα υπόσχονται Κλοπ και Αμορίμ για τον πάγκο!

Οι εκλογές για την ανάδειξη προέδρου πλησιάζουν στην Μπενφίκα και οι εξαγγελίες των υποψήφιων προέδρων έχουν φουντώσει.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Πορτογαλία, ο Κριστοβάο Καρβάλιο, σε προγραμματικές δηλώσεις του, υποσχέθηκε ότι αν εκλεγεί στον προεδρικό θώκο, θα απολύσει τον Μπρούνο Λάζε και θα φέρει στον πάγκο της Μπενφίκα τον Γιούργκεν Κλοπ!

Προπονητική υπόσχεση, ωστόσο έδωσε και ο έτερος υποψήφιος πρόεδρος των «Αετών», Ζοάο Νορόνια Λόπες, που ανέφερε ότι αν ψηφιστεί πρόεδρος θα έρθει σε επαφή με τον Ρούμπεν Αμορίμ για να επιστρέψει στην Μπενφίκα ως προπονητής.

Ο Πορτογάλος τεχνικός, αγωνίστηκε για μια δεκαετία με την φανέλα των «Αετών» της Λισαβόνας και σύμφωνα με τον Νορόνια Λόπες, θα μπορούσε να τον πείσει να επιστρέψει στον πάγκο της αγαπημένης του ομάδας.