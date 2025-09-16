Η διοίκηση της Γιουνάιτεντ στηρίζει τον Αμορίμ

Ο Πορτογάλος προπονητής, μπορεί να έθεσε εαυτόν στην διάθεση της διοίκησης των «Κόκκινων Διάβολων» μετά την ήττα στο ντέρμπι με την Σίτι, ωστόσο δεν τίθεται για την ώρα κάποιο θέμα για τον Πορτογάλο τεχνικό.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ στη συνέντευξη Τύπου μετά το ντέρμπι του Μάντσεστερ, δήλωσε ότι δεν θα αλλάξει την φιλοσοφία του και αν θέλει η διοίκηση της Γιουνάιτεντ να προχωρήσει σε αλλαγή θα πρέπει να τον διώξει.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», στην διοίκηση της Γιουνάιτεντ, δεν κάνουν -ακόμη- σκέψεις αντικατάστασης του Πορτογάλου προπονητή, με τους ιθύνοντες των «Κόκκινων Διάβολων» να στηρίζουν τον Αμορίμ.

Στην Γιουνάιτεντ, θεωρούν ότι ο Πορτογάλος τεχνικός έχει την ικανότητα να γυρίσει την κατάσταση και να φέρει θετικά αποτελέσματα στην συνέχεια του πρωταθλήματος της Premier League.