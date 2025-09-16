Η διοίκηση της Γιουνάιτεντ στηρίζει τον Αμορίμ

Ο Ρούμπεν Αμορίμ στη συνέντευξη Τύπου μετά το ντέρμπι του Μάντσεστερ, δήλωσε ότι δεν θα αλλάξει την φιλοσοφία του και αν θέλει η διοίκηση της Γιουνάιτεντ να προχωρήσει σε αλλαγή θα πρέπει να τον διώξει.
Σύμφωνα με την «Daily Mail», στην διοίκηση της Γιουνάιτεντ, δεν κάνουν -ακόμη- σκέψεις αντικατάστασης του Πορτογάλου προπονητή, με τους ιθύνοντες των «Κόκκινων Διάβολων» να στηρίζουν τον Αμορίμ.
Στην Γιουνάιτεντ, θεωρούν ότι ο Πορτογάλος τεχνικός έχει την ικανότητα να γυρίσει την κατάσταση και να φέρει θετικά αποτελέσματα στην συνέχεια του πρωταθλήματος της Premier League.