Αρτέτα: «Στο Champions League είναι μια η επιτυχία και πολλές οι αποτυχίες»

Ο Μίκελ Αρτέτα στη συνέντευξη Τύπου πριν την αναμέτρηση με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, μίλησε για την περσινή πορεία της Άρσεναλ στο Champions League.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής της Άρσεναλ:

«Αντλείς πολλά διδάγματα από αυτό. Είναι επώδυνο επίσης, λόγω των προσδοκιών που δημιουργήσαμε και της πραγματικής πεποίθησης που είχαμε μέσα στον σύλλογο, στην ομάδα, ότι μπορούσαμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος.

Δείξαμε πολύ υψηλό επίπεδο συνέπειας και ποιότητας σε όλη τη διοργάνωση και μάθαμε από αυτό, προσπαθώντας να γίνουμε καλύτεροι. Οι μεγάλες ομάδες, δηλαδή, δοκιμάζουν επτά, οκτώ, εννιά φορές, κερδίζουν δύο.

Σε αυτή τη διοργάνωση είναι μία η επιτυχία και αποτυγχάνεις πολύ περισσότερες φορές απ’ όσες πετυχαίνεις. Αυτή είναι η ιστορία του συλλόγου μας. Και αυτό θέλουμε να αλλάξουμε».