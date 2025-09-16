Παυλίδης: «Θέλω να σκοράρω γκολ και να βοηθήσω την Μπενφίκα»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης στη συνέντευξη Τύπου πριν την αναμέτρηση της Μπενφίκα με την Καραμπάγκ, μίλησε για την παρουσία του στους «αετούς» της Λισαβόνας αλλά και την φημολογία που υπήρξε το καλοκαίρι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Έλληνας επιθετικός:

Για το ότι παίζει στην επίθεση μαζί με τον Ιβάνοβιτς: «Ο προπονητής γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν είχαμε την προετοιμασία ή τον χρόνο που χρειαζόμασταν. Παίξαμε εννέα επίσημους αγώνες, συν δέκα ημέρες με διεθνείς. Είναι φυσιολογικό να μην είχαμε τον χρόνο να δουλέψουμε όπως θέλαμε, αλλά θα προπονηθούμε περισσότερο και θα παίξουμε περισσότερο. Θα παίξουμε μαζί για να στηρίξουμε την ομάδα και να τη βοηθήσουμε να παίξει καλύτερο ποδόσφαιρο».

Για γκολ που περιμένουν οι φίλαθλοι: «Δεν νομίζω ότι δεν παίζω καλά ή κάτι τέτοιο. Παίζουμε καλά. Το τελευταίο παιχνίδι δεν ήταν τέλειο, αλλά στο Super Cup και στο Champions League.. Δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη. Οι οπαδοί θέλουν πάντα το καλύτερο για την ομάδα, αλλά δεν νομίζω ότι νοιάζονται μόνο για εμένα ή για τα γκολ.

Φυσικά, θέλω να βοηθήσω την ομάδα, θέλω να σκοράρω γκολ και αυτά θα έρθουν. Δεν είχαμε πολλές μέρες ανάρρωσης. Παίζουμε κάθε τρεις μέρες και είναι πολύ δύσκολο να δουλέψουμε σε ορισμένες πτυχές, επιπλέον έχουμε αρκετούς νέους παίκτες. Χρειαζόμαστε χρόνο, αυτό είναι φυσιολογικό, αλλά δεν συμφωνώ με τους οπαδούς που περιμένουν περισσότερα από μένα».

Για την ισοπαλία με τη Σάντα Κλάρα: «Δεν παίξαμε καλά. Θέλουμε να είμαστε πιο επιθετικοί, δεν παίζαμε τόσο καλά. Ο καθένας μπορεί να το δει αυτό, αλλά ήταν μόνο ένα παιχνίδι σε εννέα. Έχουμε μόνο μία ισοπαλία και μιλάνε για εμάς σαν να μην ήμασταν καλοί παίκτες ή να μην παίξαμε καλά. Ήταν μόνο ένα παιχνίδι και θα δούμε πώς μπορεί η ομάδα να παίξει καλά αύριο».

Για το εάν προτιμά να παίζει μόνος του στην επίθεση ή με κάποιον να τον υποστηρίζει: «Είναι υπέροχο και στις δύο περιπτώσεις, παίζω και με τους δύο τρόπους. Μιλήσαμε με τον Ιβάνοβιτς για το πώς θέλουμε να επιτεθούμε και τις θέσεις στις οποίες πρέπει να βρισκόμαστε. Όλοι σκέφτονται το τελευταίο παιχνίδι.

Δεν ήταν καλό, αλλά κοιτάζοντας άλλα παιχνίδια με τον Ιβάνοβιτς, τα πήγαμε καλά, όπως εναντίον της Νις ή της Τοντέλα. Δημιουργήσαμε ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερα να σκοράρω. Το σημαντικό είναι το συναίσθημα και τι πρέπει να δουλέψουμε. Δεν μπορέσαμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτό, είχαμε αρκετά παιχνίδια και μας έλειπε η ακρίβεια. Πρέπει να καταλάβουν ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι τόσο απλό. Μέρα με τη μέρα, θα γινόμαστε καλύτεροι και θα καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον καλύτερα».

Για την φερόμενη πρόταση 50 εκατομμυρίων στην Μπενφίκα: «Είμαι παίκτης της Μπενφίκα, είμαι συγκεντρωμένος στην Μπενφίκα και δεν ξέρω τίποτα γι' αυτό. Είμαι συγκεντρωμένος και θέλω να σκοράρω γκολ και να βοηθήσω την Μπενφίκα».