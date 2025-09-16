Αγνωστος συλλέκτης έδωσε 1,5 εκατ δολάρια για μία κάρτα του Μέσι

Ενας συλλέκτης των γνωστών αυτοκόλλητων Panini κατέρριψε το ρεκόρ για την πιο ακριβή συναλλαγή, καθώς απέκτησε μια κάρτα του Λιονέλ Μέσι από το 2004, έναντι 1,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η πανάκριβη κάρτα απεικονίζει τον «pulga» κατά τηβ διάρκεια της σεζόν 2004-2005, που ήταν και η πρώτη του πλήρης σεζόν ως επαγγελματίας με την Μπαρτσελόνα, ολοκληρώνοντας την χρονιά με ένα γκολ σε εννέα συμμετοχές.



Αξίζει να σημειωθεί, ότι η συγκεκριμένη κάρτα, που πωλήθηκε σε μια διαδικτυακή ιδιωτική πλατφόρμα πωλήσεων, δεν εμφανίσθηκε δημόσια.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ένα ποδοσφαιρικό αυτοκόλλητο, έφθασε σε τόσο υψηλή τιμή. Το προηγούμενο ρεκόρ, που σημειώθηκε το 2022, ήταν η αγορά μιας κάρτας του Βραζιλιάνου θρύλου, Πελέ, από το Μουντιάλ του 1958 με τιμή αγορά τα 1,33 εκατομμύρια δολάρια.

Αναγνωρισμένη από τους μεγαλύτερους συλλέκτες στον κόσμο, η PSA (Professional Sports Authenticator), που πιστοποιεί κάθε κάρτα, αξιολόγησε το αντικείμενο σε άριστη κατάσταση (10 στα 10 στην κλίμακα βαθμολόγησής της), ενώ σημειώνεται ότι όπως επιβεβαιώθηκε σχετικά με αυτήν την διαδικασία, υπάρχουν 838 αντίτυπα παγκοσμίως.