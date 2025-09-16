Αντιδράσεις στην Ιταλία για την χρήση της «RefCam»

Το συναρπαστικό πρώτο ντέρμπι της εφετινής Serie A, ολοκληρώθηκε με μια «χορταστική» νίκη της Γιουβέντους επί της Ιντερ με 4-3, ενώ παράλληλα, σηματοδότησε την έναρξη εφαρμογής της RefCam στην Ιταλία.

Κατά την διάρκεια του «Derby d'Italia», ο διαιτητής Αντρέα Κολόμπο φορούσε μια κάμερα προσαρτημένη στην βάση του μικροφώνου του, παρέχοντας ζωντανή κάλυψη της οπτικής γωνίας του διαιτητή σε διάφορες φάσεις του αγώνα και ιδιαίτερα κατά την διάρκεια των φάουλ.

Αυτή η καινοτομία, που αντιπροσωπεύει μια πραγματική τεχνολογική επανάσταση στο ιταλικό ποδόσφαιρο, στοχεύει στον εμπλουτισμό της εμπειρίας του θεατή, αλλά δεν έχει τυγχάνει κοινής αποδοχής.

Το σωματείο διαιτητών «Coordinamento Nazionale Arbitri SLC-Cgil», επέκρινε αυτήν την επιλογή, όχι για τον μεγάλο όγκο της (σ.σ. δεδομένου ότι η συσκευή ζυγίζει μόλις έξι γραμμάρια) αλλά για «το ψυχολογικό βάρος που επιβάλλει στους διαιτητές».

Μάλιστα, ο πρώην διαιτητής και εκπρόσωπος του σωματείου, Τζουζέπε Φονίστο, κατήγγειλε επίσης «την έλλειψη αναγνώρισης επαρκούς αμοιβής και οικονομικής προστασίας» από την Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FIGC), τονίζοντας παράλληλα ότι «οι διαιτητές δεν είναι ελεύθερο εργατικό δυναμικό» και ότι «η οικονομική αξία που παράγεται τούς ανήκει και πρέπει να παραμείνει εντός του οργανισμού διαιτησίας».