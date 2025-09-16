UEFA και FIFPRO ζητούν... άμεση δράση για την προστασία των παικτών

Κάλεσμα προς κάθε κατεύθυνση απηύθυναν τη Δευτέρα (15/9), ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, και ο πρόεδρος της Ένωσης Παικτών FIFPRO, Νταβίντ Τεριέ, για την προστασία της υγείας των ποδοσφαιριστών.

Η κοινή τους δήλωση ήρθε μετά την κριτική του προπονητή της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ, για τον τρόπο που η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ισπανίας διαχειρίστηκε τον τραυματισμό του Λαμίν Γιαμάλ στη βουβωνική χώρα επισημαίνοντας, ότι ο 18χρονος κλήθηκε να αγωνιστεί σε προκριματικά του Μουντιάλ με παυσίπονα, παρά τις ενοχλήσεις που είχε αναφέρει.

Νωρίτερα μέσα στο μήνα, η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν, είχε ζητήσει διορθωτικά μέτρα, κατηγορώντας το ιατρικό επιτελείο της Γαλλίας ότι αγνόησε τις συστάσεις της για τον κίνδυνο τραυματισμών, μετά την επιστροφή των Ουσμάν Ντεμπελέ και Ντεζιρέ Ντουέ από υποχρεώσεις της Εθνικής ομάδας.

Η Ένωση Ποδοσφαιριστών Γαλλίας (UNFP) έχει επίσης αποδώσει ευθύνες στο διεθνές καλεντάρι, θεωρώντας ότι θέτει σε κίνδυνο την υγεία των παικτών.

Τόσο ο Τσέφεριν, όσο και ο Τεριέ, οι οποίοι συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στην Αλβανία, κάλεσαν την UEFA, τις ομοσπονδίες, τις λίγκες, τους συλλόγους και τις Ενώσεις να συνεργαστούν για την προστασία της υγείας και ευημερίας των παικτών, διατηρώντας παράλληλα τις αξίες της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής πυραμίδας.

«Η συνεργασία μας με τη FIFPRO Europe αντικατοπτρίζει την κοινή ευθύνη για την προστασία της υγείας των παικτών και την ενίσχυση των θεμελίων του παιχνιδιού», παραδέχθηκε ο ισχυρός άνδρας της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν.

«Το ποδόσφαιρο των εθνικών ομάδων παραμένει πυλώνας της ταυτότητας και της ενότητας της Ευρώπης. Καθώς οι απαιτήσεις από τους ποδοσφαιριστές αυξάνονται, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να συνεργαστούμε - με τις εθνικές ομοσπονδίες, τις λίγκες, τους συλλόγους και τους παίκτες - ώστε να βρεθούν ισορροπημένες λύσεις για το μέλλον του αθλήματος», πρόσθεσε ο Σλοβένος παράγοντας.

Ο Τεριέ, από την πλευρά του, υποστήριξε ότι υπάρχει συλλογική ευθύνη για την ανάληψη δράσης: «Όλοι αναγνωρίζουμε ότι το αγωνιστικό πρόγραμμα έχει φτάσει σε οριακό σημείο», τόνισε χαρακτηριστικά και κατέληξε:

«Στην Ευρώπη, είμαστε τυχεροί που διαθέτουμε τα εργαλεία και τους εταίρους - μεταξύ αυτών συλλόγους, λίγκες και εθνικές ομοσπονδίες - ώστε να οικοδομήσουμε πρωτόκολλα που θα προστατεύουν την ευημερία των παικτών και θα διασφαλίζουν ότι τόσο το ποδόσφαιρο των εθνικών ομάδων όσο και των συλλόγων θα συνεχίσουν να εμπνέουν, να ενώνουν και να αναπτύσσονται».